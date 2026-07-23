Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hatay, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yükselişini sürdürüyor"

Erdoğan, mesajında, “Asırlardır aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı kardeşlik ikliminin ayrılmaz bir parçası olan Hatay, bugün de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir.” ifadelerini kullandı.

Hatay’ın tarih boyunca farklı inançların ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “Tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu kadim şehrimiz, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olmaya devam etmektedir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayarak, “Hatay’ımızı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıyacak, kadim şehrimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Mesajının sonunda Erdoğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere, Hatay’ın ana vatana katılmasında emeği geçen devlet adamlarını, kahramanları ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı. Hataylıların ve tüm vatandaşların yıl dönümünü kutladı.