23 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:18 Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu
10:00 İzmit Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 şüpheli adliyeye sevk edildi
AjansHaber Gündem Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentiler doğrultusunda yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Yayınlanma
Güncellenme
14
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

Enflasyon görünümü yakından izleniyor

Karar metninde, enflasyon görünümüne yönelik risklerin ve dezenflasyon sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı. Kurul, fiyat istikrarının kalıcı şekilde sağlanması amacıyla sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti.

Kararlar veri odaklı alınacak

Merkez Bankası, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını ifade etti. PPK, faiz kararlarının enflasyon görünümü doğrultusunda toplantı bazında ve veri odaklı bir yaklaşımla alınmaya devam edileceğini kaydetti.

Bahçeli: "CHP’den ayrılarak kurulacak yeni partiye Hazine yardımından pay aktarılması etik olur"
Bahçeli: "CHP’den ayrılarak kurulacak yeni partiye Hazine yardımından pay aktarılması etik olur"
#Gündem / 23 Temmuz 2026
AHBAP soruşturmasında Fatih Portakal ifade verdi: “Pişman olduğumu söyledim”
AHBAP soruşturmasında Fatih Portakal ifade verdi: “Pişman olduğumu söyledim”
#Gündem / 23 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
“Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
“Asırlık Gece” dizisi, ilk üç bölümüyle 15 Temmuz’un kritik saatlerini ekrana taşıdı
ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı
ASELSAN, Türkiye’nin ilk Mavi Su Verimliliği Belgesi’ni aldı
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
Karadeniz’de Türk bayraklı yük gemisine dron saldırısı düzenlendi
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
CHP’de 7 ilçe teşkilatına görevden alma kararı
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Bakan Gürlek: "Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahiste 6 bin 314 hesaba bloke kararı alındı"
Spor
Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı
Başakşehir, Avrupa’ya beraberlikle başladı
Dünya
Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”
Trump’tan İran’a yeni tehdit: “Kazma Dağı bölgesini çok yakında vuracağız”
MSB: "Türk personel ağustosta Eurofighter eğitimi için İngiltere’ye gönderilecek"
MSB: "Türk personel ağustosta Eurofighter eğitimi için İngiltere’ye gönderilecek"
Gümrüklerde 6 ayda 63 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Gümrüklerde 6 ayda 63 milyar liralık kaçakçılık engellendi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.