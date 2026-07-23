Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu

TCMB, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37’de sabit tutulmasına karar verdi.

Enflasyon görünümü yakından izleniyor

Karar metninde, enflasyon görünümüne yönelik risklerin ve dezenflasyon sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı. Kurul, fiyat istikrarının kalıcı şekilde sağlanması amacıyla sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirtti.

Kararlar veri odaklı alınacak

Merkez Bankası, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını ifade etti. PPK, faiz kararlarının enflasyon görünümü doğrultusunda toplantı bazında ve veri odaklı bir yaklaşımla alınmaya devam edileceğini kaydetti.