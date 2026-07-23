MSB: "Türk personel ağustosta Eurofighter eğitimi için İngiltere’ye gönderilecek"

MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Eurofighter (EF) savaş uçaklarının tedarik sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık, imzalanan sözleşme kapsamında Türk uçucu personelin 2026 yılı Ağustos ayında Birleşik Krallık’a gönderileceğini ve kısa süre içerisinde uçuş eğitimlerine başlanmasının planlandığını bildirdi.

Açıklamada, “EF Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Hava Harp Okulu öğrencisinin vefatıyla ilgili soruşturma sürüyor

Bakanlık, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in vefatına ilişkin idari ve adli tahkikatın hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti.

Kesin ölüm nedenini ortaya koyacak Adli Tıp raporunun beklendiği aktarılan açıklamada, soruşturma sonucunda elde edilecek bulguların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden öğrencinin ailesinin acısına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, resmî açıklamalar dışında sosyal medyada yer alan tahmine dayalı yorum ve iddialara itibar edilmemesi istendi.

Son bir haftada 6 PKK’lı terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Bakanlık, son bir hafta içerisinde 6 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imhasına devam edildiği belirtilirken, mayın ve el yapımı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hudut güvenliği kapsamında ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, biri terör örgütü mensubu olmak üzere 466 kişinin yakalandığı açıklandı. Böylece 1 Ocak’tan bu yana yakalananların sayısı 6 bin 485’e yükseldi. Aynı dönemde 42 bin 776 kişinin sınırı geçmesi engellendi.

Tatbikatlar ve uluslararası görevler sürüyor

Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Bulgaristan’daki Breeze Tatbikatının tamamlandığı, Birleşik Krallık’ta devam eden Sea Breeze II Tatbikatının 24 Temmuz’da, Slovakya’daki Joint Fire Tatbikatının ise 7 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.

Karadeniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Bulgaristan ve Romanya deniz unsurlarının İstanbul Umuryeri’ne liman ziyaretleri gerçekleştirdiği ifade edilirken, NATO görev grupları çerçevesinde Fransa, İtalya, Yunanistan ve Bangladeş deniz unsurlarının da çeşitli liman ziyaretleri gerçekleştireceği kaydedildi.

Ayrıca Deniz Harp Okulu öğrencilerinin açık deniz eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi gemisiyle Mısır’ın İskenderiye Limanı’nı ziyaret edeceği, Fas’ta düzenlenen Afrika Deniz Kuvvetleri Zirvesine Amfibi Kolordu Komutanının katıldığı bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da Doğu Akdeniz, Romanya ve Polonya hava sahasında NATO görevleri kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü, Erzurum Kongresinin 107. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum’da muharip uçak geçişi gerçekleştirildiği aktarıldı.

Fırtına-2 obüsleri envantere girdi

Savunma sanayiindeki teslimatlara da değinilen açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için muhtelif miktarda Fırtına-2 Obüsü’nün muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanarak envantere alındığı bildirildi.

Ayrıca Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ile mühimmat teslimatlarının gerçekleştirildiği kaydedildi.