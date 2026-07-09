MSB: "NATO Zirvesi tarihi bir buluşma oldu, CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını bekliyoruz"

Bakanlık, ABD’nin CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, savunma sanayisine yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasını beklediklerini açıkladı. Son bir haftada 4 PKK’lı teröristin teslim olduğu, hudutlarda ise 316 kişinin yakalandığı bildirildi.

NATO Zirvesi’nin ardından değerlendirme

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktürk, Ankara’da gerçekleştirilen 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin, ittifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olduğunu söyledi.

Zirvenin müttefikler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Aktürk, Savunma Sanayi Forumu ile Savunma Bakanları Resepsiyonu’nun da Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisindeki teknolojik kabiliyetini uluslararası platformda bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Bakan Güler’in diplomasi trafiği

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in zirve kapsamında Japonya, Letonya, Yeni Zelanda, Macaristan ve Kanada’nın savunma bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini, Kanada ile Savunma İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı’nın imzalandığını aktardı.

Romanya ve Bulgaristan savunma bakanlarıyla yapılan görüşmelerde ise Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu’nun görev alanını kritik deniz altı altyapılarının korunmasını da kapsayacak şekilde genişleten mutabakat muhtırası değişikliğinin imzalandığı bildirildi.

Terörle mücadelede son durum

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, son bir haftada 4 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Harekat bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı, mağara, sığınak ve barınakların tespit ve imha çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aktürk, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde Fırat Nehri üzerine kurulan 240 metre uzunluğundaki yüzer köprünün kontrol geçişlerinin ardından 10 Temmuz’da hizmete açılacağını duyurdu.

Hudut güvenliği faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, son bir haftada biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 kişinin yakalandığını, yıl başından bu yana yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 5 bin 615 kişinin yakalandığını ve 41 bin 129 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini söyledi.

Eğitim, tatbikat ve yeni envanter

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz, hava, uzay ve siber alandaki kabiliyetlerini artırmaya yönelik eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, Bulgaristan’da Breeze 2026 ve İngiltere’de Sea Breeze II tatbikatlarına katılım sağlanacağını ifade etti.

Yerli ve milli savunma sanayisi kapsamında ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine TB-3 SİHA, 7,62 milimetre piyade tüfeği, silah taşıyıcı araçlar ile Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın (E-ZPT) alındığını açıkladı.

Ayrıca, ROKETSAN’da SOM-B1T mühimmatlarının kabul faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini, MKE tarafından geliştirilen BORAN Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs’ün Arnavutluk’a ihracatı için sözleşme imzalandığını bildirdi.

Bedelli askerlik ücreti açıklandı

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi’nin 2026 yılı askeri öğrenci seçim aşamalarının 7 Ağustos’a kadar süreceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda bedelli askerlik ücretinin 2026 yılının ikinci yarısı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendiğini açıklayan Aktürk, başvuruların 7 Temmuz itibarıyla başladığını söyledi.

CAATSA yaptırımları ve F-35 açıklaması

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Zirvesi’nde CAATSA yaptırımlarına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır.” ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye’nin F-35 programına dahil olmasına yönelik açıklamalarına ilişkin ise Bakanlık, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrardan yana olduğunu vurgulayarak, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti.

Açıklamada ayrıca, “Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir.” değerlendirmesi yapıldı.