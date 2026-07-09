Bu hafta sinemalarda 8 yeni film vizyona giriyor

Panos Karnezis’in aynı adlı romanından uyarlanan “Doğum Günü Partisi”, haftanın öne çıkan dram filmleri arasında bulunuyor. Miguel Angel Jimenez’in yönetmenliğini üstlendiği Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya ve Yunanistan ortak yapımı filmde Willem Dafoe başrolde yer alıyor. Yapım, zengin iş insanı Markos Timoleon’un kızı Sofia’nın 25. yaş günü için düzenlediği gösterişli kutlamanın beklenmedik gelişmelerle kontrolden çıkmasını ve aile sırlarının gün yüzüne çıkmasını konu alıyor.

Aksiyon ve macera türündeki “Çöl Savaşçısı” ise Anthony Mackie, Aiysha Hart, Sami Bouajila, Sharlto Copley ve Ben Kingsley’i bir araya getiriyor. Rupert Wyatt imzalı film, 7. yüzyıl Arabistan’ında Sasani hükümdarı Kisra’nın evlilik teklifini reddeden Prenses Hind’in destansı mücadelesini beyaz perdeye taşıyor.

Canlı çekim “Moana” vizyonda

Disney’in sevilen animasyonunun canlı çekim uyarlaması “Moana” da bu haftanın dikkat çeken filmleri arasında yer alıyor. Thomas Kail’in yönettiği yapım, genç Moana’nın okyanusun çağrısına kulak vererek Maui ile birlikte Motunui Adası’nın ötesine uzanan macerasını anlatıyor. Filmde Dwayne Johnson, Catherine Laga’aia ve John Tui rol alıyor.

İki yerli film yeniden seyirciyle buluşuyor

Ali Atay’ın yönettiği, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol ve Feyyaz Yiğit’in rol aldığı “Ölümlü Dünya”, yeniden vizyona giriyor. Komedi filmi, Haydarpaşa Garı’nda nesillerdir lokanta işleten Mermer Ailesi’nin sıra dışı hikayesini anlatıyor.

Erhan Tuncer’in yönettiği ve Hande Doğandemir, Erdem Kaynarca ile İştar Gökseven’i buluşturan “Hatırladığım Ağaçlar” da yeniden gösterime giren yapımlar arasında yer alıyor.

Korku ve gerilim tutkunlarına üç seçenek

Haftanın korku ve gerilim filmleri arasında Sebastien Vanicek’in yönettiği “Kötü Ruh: Cehennem Ateşi” bulunuyor. Film, eşini kaybettikten sonra kayınvalidesinin ıssız evine taşınan genç bir kadının karanlık güçlerle mücadelesini konu ediniyor.

Ömür Çalışkan’ın yönettiği “Tatil”, yaz tatili planı yapan bir grup gencin yaşadığı ürkütücü olayları beyaz perdeye taşırken, Caner Doğruyol ile İbrahim Ergül’ün yönettiği “SIR: Bedel”ise geçmişin karanlık sırlarının peşine düşen genç bir kadının doğaüstü olaylarla dolu hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.