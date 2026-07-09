Otomotiv yan sanayisi yılın ilk yarısında 8 milyar doları aştı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, otomotiv yan sanayisi yılın ilk 6 ayında 190'dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım yaptı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 7 milyar 669 milyon 582 bin dolar seviyesinde bulunan otomotiv yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,4’lük artışla 8 milyar 86 milyon 142 bin dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisinin yılın ilk yarısındaki toplam ihracatı 20 milyar 839 milyon 897 bin dolar olurken, bunun yüzde 38,8’ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

En büyük pazar Almanya oldu

Yan sanayi ihracatında en fazla dış satım yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı.

Almanya’ya yılın ilk 6 ayında yapılan yan sanayi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 arttı. 2025’in ocak-haziran döneminde Almanya’ya 1 milyar 665 milyon 377 bin dolarlık yan sanayi ihracatı yapılırken, bu yılın aynı döneminde rakam 1 milyar 847 milyon 78 bin dolara çıktı.

En fazla ihracat yapılan ikinci ülke Fransa oldu. Bu ülkeye dış satım yüzde 11 artış gösterdi. Geçen yılın ilk yarısında Fransa’ya 542 milyon 35 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç edilirken, bu yıl aynı dönemde ihracat 602 milyon 22 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sıradaki İtalya’ya ihracat ise yüzde 27,4 yükselişle 453 milyon 995 bin dolardan 578 milyon 374 bin dolara ulaştı.

ABD’ye parça ihracatı 500 milyon doları aştı

Bu dönemde dördüncü sırada yer alan ABD’ye dış satım yüzde 2,3 artışla 526 milyon 976 bin dolardan 539 milyon 232 bin dolara çıktı.

Listenin beşinci sırasında bulunan Romanya’ya ihracat ise yüzde 14,7 azalarak 509 milyon 630 bin dolardan 434 milyon 419 bin dolara geriledi.

Ocak-haziran 2026'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında İspanya yüzde 5,3 azalış ve 411 milyon 810 bin dolarla altıncı, Birleşik Krallık yüzde 11 artış ve 398 milyon 461 bin dolarla yedinci, Polonya yüzde 4,4 artış ve 361 milyon 755 bin dolarla sekizinci, Çekya yüzde 12,8 artış ve 219 milyon 274 bin dolarla dokuzuncu ve Belçika yüzde 9,4 artış ve 206 milyon 530 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.