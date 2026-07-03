Hibrit otomobiller ilk yarıda büyümesini sürdürdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,79 azalarak 440 bin 234’e geriledi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,69 düşüşle 117 bin 945 oldu.

Bu dönemde 182 bin 492 benzinli, 145 bin 804 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satışları 27 bin 485, otogazlı otomobil satışları ise 3 bin 122 olarak kayıtlara geçti. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 80 bin 709 seviyesinde gerçekleşti.

Benzinli jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemine sahip araçlar da dahil edildiğinde, yılın ilk 6 ayında elektrikli otomobil satışları yüzde 18,5 pazar payıyla 81 bin 331’e ulaştı.

Hibrit satışlarında yüzde 6 artış

Ocak-haziran döneminde benzinli otomobil satışları yüzde 18,4, dizel otomobil satışları yüzde 27,1, elektrikli otomobil satışları yüzde 5,3 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 3,1 azaldı. Aynı dönemde hibrit otomobil satışlarında ise yüzde 6 artış kaydedildi.

Uzmanlar, dizel otomobil satışlarındaki gerilemenin temel nedeninin, küresel üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecini sürdürmesi ve bu nedenle pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğunu belirtiyor.

Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 18,5’e çıktı

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 45,8 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 41,5'e düştü. Dizel otomobillerin payı yüzde 7,7’den yüzde 6,2’ye gerilerken, otogazlı otomobillerin payı yüzde 0,7 ile değişmedi.

Aynı dönemde elektrikli otomobillerin toplam satışlardan aldığı pay yüzde 17,6’dan yüzde 18,5’e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 28,2’den yüzde 33,1’e yükseldi.

Elektrikli ve hibrit otomobiller pazarın yarısından fazlasını oluşturdu

Elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısında toplam pazarın yüzde 51,6’sını oluşturdu. Bu dönemde elektrikli ve hibrit otomobil satışları 227 bin 135’e ulaştı. Böylece Türkiye’de satılan otomobillerin yarısından fazlası elektrikli ve hibrit araçlardan oluştu.

Haziran ayında toplam 14 bin 978 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobil satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 düşüş yaşandı. Bu otomobillerin haziran ayındaki pazar payı yüzde 17,8 olarak hesaplandı.

Aynı ayda 26 bin 782 hibrit otomobil satışı yapılırken, hibrit otomobillerin pazar payı yüzde 31,9 olarak kayıtlara geçti.