Türkiye yollarında elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısı artıyor

Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, nisan ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,7 artarak 423 bin 793’e yükseldi. Hibrit otomobil sayısı da artışını sürdürerek 800 bin 402’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, nisan ayı itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 697 bin 89 olarak hesaplandı.

Karbon emisyonunun daha düşük olması, enerji verimliliği sağlaması ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğinin azaltılmasına katkı sunması nedeniyle elektrikli araçlara talep artarken, şarj istasyonlarının yaygınlaşması da bu yükselişi destekledi.

Söz konusu yükselişte, Türkiye’nin otomobili Togg’un piyasaya girmesi, şarj istasyonlarının yaygınlaşması ve kullanıcı tercihlerinin elektrikli otomobillere yönelmesi etkili oldu.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 2,4’e ulaştı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. 2015’te 565 olan elektrikli otomobil sayısı, 2024’te 183 bin 776’ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591’e ulaştı.

Nisan 2025’te 229 bin 397 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 84,7 artışla 423 bin 793’e yükseldi.

Elektrikli otomobillerin trafiğe kayıtlı otomobiller içindeki payı ise yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillerde yükseliş sürüyor

Hibrit otomobiller de Türkiye yollarındaki ağırlığını artırmaya devam etti. Hibrit türdeki otomobil sayısı ilk kez 2011 yılında 23 olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı, 2019’da 13 bin 877’ye yükselirken, 2023 sonunda 222 bin 328, 2024’te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı.

Bu sayı, nisan ayı itibarıyla 800 bin 402’ye çıktı.

Hibrit otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı, 2025’te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 4,5’e yükseldi.

 

