İkinci el araç fiyatları nisan ayında da yükselişini sürdürdü

İkinci el otomobil piyasasında fiyat artış eğilimi 2026’nın nisan ayında da devam etti. Yapay zeka ile hazırlanan endeks verilerine göre hem aylık hem yıllık bazda yükseliş kaydedilirken, fiyatların döviz kurlarıyla paralel hareket ettiği dikkat çekti.

VavaAI Endeksi nisan sonuçları açıklandı

VavaCars tarafından kamuya açık verilerle hazırlanan “VavaAI Fiyat Endeksi Nisan 2026” raporuna göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya kıyasla lira bazında yüzde 0,4 oranında arttı.

Yılbaşından bu yana yüzde 4’ü aşan artış

Aralık 2025’ten nisan 2026’ya kadar olan dönemde ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 4,18 yükseldi. Aynı süreçte dolar yüzde 4,96, avro ise yüzde 4,55 değer kazandı. Veriler, ikinci el araç fiyatlarının döviz kurlarıyla paralel bir seyir izlediğini ortaya koydu.

12 aylık görünümde enflasyonun gerisinde kaldı

Nisan 2025 – nisan 2026 dönemini kapsayan 12 aylık süreçte ikinci el araç fiyat endeksi yüzde 18,8 arttı. Aynı dönemde dolar yüzde 17,2, avro yüzde 20,48 yükselirken enflasyon yüzde 31,48 seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, fiyatların enflasyonun altında ancak kur hareketleriyle uyumlu bir seyir izlediğini gösterdi.

“Yükseliş trendi devam edecek” değerlendirmesi

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yılın ilk aylarında ikinci el piyasasında görülen yükselişin sürdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Döviz kuru hareketleri ve sıfır araç fiyat politikalarının seyrine bakıldığında, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarındaki yükseliş trendinin güçlenerek devam etmesini bekliyoruz."