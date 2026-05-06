Huzurevleri yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göktaş, yaşlı bakım hizmetlerinde yeni döneme geçildiğini ifade etti.

“Daha bütüncül bir yapı hedefleniyor”

Yeni yönetmeliğin, huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan hizmetlerin niteliğini artırmayı amaçladığını belirten Göktaş, düzenlemenin Türkiye genelindeki bakım hizmetlerini daha sistemli hale getireceğini vurguladı.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği ile 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz.”

“Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunacağız”

Yaşlıların yaşam konforunu artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini kaydeden Göktaş, bakım hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Göktaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun.”