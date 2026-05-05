6 Şubat depremlerinde 146 kişiye mezar olan Hamidiye Sitesi davasında karar

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde bulunan Hamidiye Sitesi 1A ve 1C blokları yıkılmış, enkaz altında kalan 146 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralanmıştı. Faciaya ilişkin açılan dava, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Müteahhide 21 yıl hapis

Sitenin müteahhitliğini yapan ve olay döneminde Kahramanmaraş Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen tutuklu sanık Ahmet Kara, duruşmaya katılarak savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki bilirkişi raporları ve toplanan delilleri değerlendirerek Ahmet Kara’yı “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar beraat etti

Davada tutuksuz yargılanan A.K, C.K, C.Y, O.Y, S.S. ve T.Ö hakkında ise üzerlerine atılı suçlamalar yönünden beraat kararı verildi.