Fenerbahçe’de seçim hareketliliği: Hakan Safi adaylığını açıkladı

Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
Fenerbahçe başkanlığına koşulsuz ve şartsız aday olduğunu belirten Safi, şu açıklamalarda bulundu:

“Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın, hep birlikte daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.”

Fenerbahçe ailesinin her bir ferdini kapsayan ve herkesi kucaklayan bir anlayışla yola çıkacağını vurgulayan Safi, “Fenerbahçe, yalnızca bir spor kulübü değil; milyonların kalbinde yaşayan büyük bir değer, bir aidiyet ve bir tutkudur. Amacım ve ilk hedefim, göreve geldiğimiz ilk sezonda her zaman en iyisini hak eden camiamızı şampiyonluklarla buluşturmak olacaktır. Tüm camiamızın desteği ve inancıyla, Fenerbahçe’mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı şekilleniyor

Hakan Safi, Barış Göktürk’ün ardından adaylığını resmen açıklayan ikinci isim oldu. Adaylığı beklenen Mehmet Ali Aydınlar ise bugün aday olmayacağını duyurdu. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise henüz adaylığına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Yorumlar
