AYM, Fenerbahçe otobüs saldırısı dosyasında ihlal olmadığına hükmetti

Saldırı sonrası etkili soruşturma yürütülmediği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine (AYM) yapılan başvuruda, Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine karar verildi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
AYM, Fenerbahçe futbol takımı kafilesini taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015’te Trabzon’da silahlı saldırıya uğramasına ilişkin etkili soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle "yaşam hakkının ihlal edildiği" iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali yapılmadığına hükmetti.

Aralarında futbolcular ve kulüp görevlilerinin de bulunduğu bazı Fenerbahçeliler, olayla ilgili etkili bir soruşturma yürütülmediği ve bazı şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği gerekçesiyle yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuştu.

Yüksek Mahkeme, başvuruyu 22 Nisan'daki gündem toplantısında görüşerek karara bağladı.

Yaşam hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar veren AYM, esas yönünden incelemesinde ise Anayasa'nın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edilmediğine hükmetti. AYM’nin karar gerekçesinin daha sonra yazılacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı, Rizespor maçının ardından otobüsle dönüş yolundayken 4 Nisan 2015’te Trabzon’da silahlı saldırıya uğramıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma ise yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.

 

