SAHA 2026’da 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi beklentisi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. 9 Mayıs’a kadar sürecek fuar, ziyaretçilerini ağırlıyor.

8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi beklentisi

Fuarın ekonomik etkisine ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, önemli bir ihracat hedefini şu sözlerle duyurdu:

“Fuarda şirketlerimizin iş geliştirme faaliyetlerinin sonucunda oluşacak önemli ihracat sözleşmeleri de imzalanacak.” ifadelerini kullanan Görgün, beklentiyi şu sözlerle açıkladı:

“Yaklaşık 8 milyar dolarlık bir sözleşmenin bu fuar sürecinde imzalanmasını bekliyoruz.”

SAHA Expo büyümesini sürdürüyor

Fuarın gelişimine dikkat çeken Görgün, SAHA’nın yıllar içerisindeki büyüme grafiğini şöyle aktardı:

“Bu sene yaklaşık 121 bin metrekare stant alanı kullanımı var. 200’e yakın delegasyon katılacak. 800’ün üzerinde bu delegasyonlarla beraber gelen resmi katılımcımız olacak.”

Görgün, SAHA Expo’nun geçmişten bugüne ulaştığı noktayı ise şu ifadelerle değerlendirdi:

“2018 yılında 5 bin metrekare bir alanda 12 ülkeden toplamda 180 firmayla başlayan SAHA Expo’nun 2024 yılında 121 ülke ve 100 binin üzerinde katılımcıya ulaştığını anımsattı.”

“Yeşil yol” ile ekosistem modeli

SAHA 2026’daki organizasyon yapısını anlatan Görgün, fuardaki yerleşim sistemine ilişkin şunları söyledi:

“Burada yeşil bir halı var. Ona biz ‘yeşil yol’ diyoruz. ‘Yeşil yol’un da belli odak noktaları ve meydanları var. O meydanlarda büyük şirketlerimiz var. O büyük şirketlerimizin etrafında da büyük şirketlerimizle beraber çalışan alt yükleniciler, yan sanayiler mevcut. Dolayısıyla her bir şirket kendi ekosistemiyle beraber katılıyor.”

İcra Kurulu kararları ve ihracat projeleri

Fuarın stratejik yönüne dikkat çeken Görgün, alınan kararların ve projelerin bu organizasyonda kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Bu kapsamda Görgün, şu ifadeleri kullandı:

“Savunma Sanayii Başkanlığı’nın Savunma Sanayii İcra Kurulu’nda aldığı kararların imzaya hazırlanan kısımları ve projelerinin büyük bir kesimini bu etkinlik boyunca duyuruyor olacağız. Burada büyük projelerimiz var. Aynı zamanda şirketlerimizin iş geliştirme faaliyetlerinin sonucunda oluşacak önemli ihracat sözleşmeleri de imzalanacak.”

Yerlilik, üretim ve ihracat vizyonu

Türkiye’nin savunma sanayisindeki dönüşümüne değinen Görgün, çok alanlı üretim kapasitesini şu sözlerle anlattı:

“Sadece bir alanda değil, kara, hava, deniz, denizaltı ve uzay gibi savunma deyince akla gelebilecek tüm alanlarda ürün ve platform geliştiren bir ülkeyiz. Sadece platformların kendilerini değil, platformların içinde yer alan alt sistemleri, bununla beraber mühimmatları, lojistik sistemleri geliştiren ve kendi ihtiyacını karşılamakla birlikte dost ve müttefiklerin kullanımına kazan kazan oluşturabilecek bir yaklaşımla da sunan bir çalışma sistematiğimiz mevcut.”

Türkiye’nin ihracat kapasitesine de dikkat çeken Görgün, 185 ülkeye ulaşıldığını ve 10,5 milyar dolarlık ihracat rekorunun geride bırakıldığını hatırlattı.

SAHA 2026 ile birlikte yeni ihracat hedeflerine doğru ivmenin arttığı vurgulandı.