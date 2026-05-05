SAHA 2026 İstanbul’da kapılarını açıyor

5-9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek SAHA 2026, kapalı ve açık olmak üzere toplam 400 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Organizasyonda 20 bin metrekarelik özel açık sergi alanı da yer alacak.

• 120’nin üzerinde ülkeden katılım,

• 1700’ü aşkın firma,

• 200 binden fazla ziyaretçi,

• 30 binin üzerinde sektör profesyoneli bekleniyor.

263 uluslararası firmanın yer alacağı etkinlikte, 30 binden fazla B2B görüşmenin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece SAHA 2026’nın yalnızca bir fuar değil, aynı zamanda küresel iş birliklerinin kurulduğu stratejik bir merkez olması hedefleniyor.

Hedef 8 milyar dolarlık ihracat hacmi

SAHA 2026 kapsamında 203 yeni ürün tanıtımı ve 164 imza töreni gerçekleştirilecek. Organizasyonda elde edilmesi planlanan ihracat sözleşmesi büyüklüğünün en az 8 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Bir önceki organizasyon olan SAHA 2024’te 6,2 milyar dolarlık ihracat anlaşması yapılmıştı. Yeni fuarla birlikte savunma sanayisinin ekonomik etkisinin daha da büyümesi bekleniyor.

TCG Anadolu ve yerli deniz araçları ziyarete açılacak

Etkinlik kapsamında Türk Deniz Kuvvetlerine ait platformlar da ziyaretçilere sunulacak. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak öne çıkan TCG Anadolu başta olmak üzere çeşitli askeri gemiler Ataköy Marina ve Sarayburnu Limanında konuşlanacak.

Yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina’da sergilenecek. 9 Mayıs tarihi ise halk günü olarak planlandı.

Baykar’dan yeni nesil mühimmat ve İHA’lar

SAHA 2026’da ilk kez görücüye çıkacak sistemler arasında Baykar’ın geliştirdiği yeni nesil platformlar dikkat çekiyor.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıkacak. Baykar’ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026’da sergilenecek.

ASELSAN’dan “mavi vatan” vurgusu

ASELSAN da 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026’da küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirecek. Şirket, fuar boyunca “mavi vatan”ın yeni vurucu güçlerinin, ÇELİKKUBBE’ye yeni yetenekler sağlayacak farklı teknolojilerin, hava taarruzunda oyun değiştirecek yeni sistemlerin tanıtımını yapacak.

ALKA-KAPLAN sistemi vitrine çıkacak

ROKETSAN ve FNSS iş birliğiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda “lazer silahı” olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetlerle SAHA 2026’da boy gösterecek. Fuarda ROKETSAN’ın en yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin de tanıtımı yapılacak.

STM’den yeni nesil harp sistemleri

STM ise modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026’da sergileyecek. Şirketin fuarda ön plana çıkaracağı milli teknolojilerin başında Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor.

Sabit kanatlı kamikaze İHA ALPAGU’nun gelişmiş yeteneklerle donatılan, artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir versiyonu, hava savunma konseptine yenilikçi bir yaklaşım getiren Önleyici İHA Sistemi, anlık istihbarat ve veri akışı sağlayacak Mini Keşif-Gözetleme Sistemi de ilk kez kamuoyuyla buluşacak.

Uluslararası katılım dikkat çekiyor

Fuarda 140’ın üzerinde resmi heyet, 800’den fazla heyet üyesi ve 200’ü aşkın ticari alım heyeti temsilcisi yer alacak. Ayrıca 25’in üzerinde yabancı bakan ile çok sayıda üst düzey askeri yetkilinin organizasyona katılması bekleniyor.

Program kapsamında düzenlenecek 17 uluslararası panel, 4 “Space Talks” oturumu ve keynote konuşmalarında savunma teknolojilerinin geleceği, güvenlik mimarisi ve yeni iş birliği modelleri masaya yatırılacak.

Uzay ekosistemi ve yatırım fonları da fuarda olacak

SAHA 2026’nın öne çıkan başlıklarından biri de yatırım ve uzay teknolojileri olacak. NATO İnovasyon Fonu (NIF) ve NATO DIANA Programı bünyesindeki firmaların da yer alacağı organizasyonda, KOBİ’lerin küresel pazarlara erişimi desteklenecek.

Fuar kapsamında kurulacak Uzay Pavilyonu ve özel tasarlanan Space Dome alanı ile uzay teknolojileri daha görünür hale getirilecek.