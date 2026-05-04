Bakırköy'de fuar öncesi trafik düzenlemesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bakırköy’de gerçekleştirilecek uluslararası fuar kapsamında bölgedeki trafik akışına yönelik yeni bir düzenleme yaptı.
5-9 Mayıs tarihleri arasında sürecek etkinlik nedeniyle özellikle fuar alanına yakın noktalarda araç trafiği geçici olarak sınırlandırılacak.
Kapatılacak yollar açıklandı
07.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:
• Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı
• Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı
• Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol
Alternatif güzergahlar
Sürücüler için alternatif yollar da belirlendi. Buna göre;
• Mimar Basri Mete Sokak
• Hanımeli Sokak
• Yeni Havalimanı Caddesi
kullanılabilecek.