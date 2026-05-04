Bakırköy'de fuar öncesi trafik düzenlemesi

Bakırköy’de 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı nedeniyle bazı ana arterler 07.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bakırköy’de gerçekleştirilecek uluslararası fuar kapsamında bölgedeki trafik akışına yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

5-9 Mayıs tarihleri arasında sürecek etkinlik nedeniyle özellikle fuar alanına yakın noktalarda araç trafiği geçici olarak sınırlandırılacak.

Kapatılacak yollar açıklandı

07.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:

• Yeni Havalimanı Caddesi D-100 istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı

• Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi ayrımı

• Hanımeli Sokak ile Mimar Basri Mete Sokak kesişiminden Yeni Havalimanı Caddesi’ne bağlanan tali yol

Alternatif güzergahlar

Sürücüler için alternatif yollar da belirlendi. Buna göre;

• Mimar Basri Mete Sokak

• Hanımeli Sokak

• Yeni Havalimanı Caddesi

kullanılabilecek.

