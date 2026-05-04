MKE’den SAHA 2026 çıkarması: Yeni nesil obüs ve mayın temizleme sistemi vitrine çıkıyor

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, SAHA 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda geliştirdiği yeni nesil kara sistemlerini ilk kez tanıtacak. Fuarda, yüksek hareket kabiliyetine sahip araç üstü obüsler ile insansız mayın temizleme sistemi öne çıkacak.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli üretim hamlesi yeni projelerle sürüyor. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), yarın başlayacak SAHA 2026 kapsamında geliştirdiği yeni nesil silah ve destek sistemlerini kamuoyunun beğenisine sunacak. Fuarda özellikle topçu sistemleri ve mayın temizleme teknolojileri dikkat çekecek.

İlk kez sergilenecek: 105 milimetre URAN Araç Üstü Obüs

MKE’nin ilk kez vitrine çıkaracağı 105 milimetre URAN Araç Üstü Obüs, 4x4 mobil platform üzerine entegre edilen yapısıyla zorlu arazi koşullarında hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği sağlamayı amaçlıyor.

MKE tarafından geliştirilen Atış Kontrol Sistemi ile entegre çalışan URAN, dakikada 12 atış gerçekleştirebiliyor. Sistem, 18 kilometre menzile kadar hedefleri etkili şekilde vurabiliyor.

ATTİLA obüsü yüksek hareket kabiliyetiyle öne çıkıyor

Fuarda tanıtılacak bir diğer sistem olan ATTİLA 155 milimetre Araç Üstü Obüs, modern savaş sahasının ihtiyaçlarına göre geliştirildi.

52 kalibre 155 milimetre namluya sahip ATTİLA, dakikada 6 atım yapabiliyor. Sistem ayrıca 38 mühimmat ile 3 adet aydınlatma ve sis mühimmatı taşıyabiliyor.

6x6 taktik tekerlekli araç üzerine entegre edilen obüs, saatte 85 kilometre hıza ulaşırken 850 kilometrelik operasyon menziliyle uzun süreli görevlerde avantaj sağlıyor.

ALPAY-2 mayınlı arazilerde güvenli koridor açıyor

MKE’nin mayınlı sahalar için geliştirdiği ALPAY-2 Mayın Arazilerde Geçit Açma Sistemi de SAHA 2026’da görücüye çıkacak.

Yüzde 100 elektrikli motora sahip zırhlı araç, anti-tank ve anti-personel mayınlarına karşı etkin görev yapabiliyor. İnsansız şekilde uzaktan kontrol edilebilen sistem, jeneratör desteğiyle 750 kilometre harekat menziline ulaşabiliyor.

Zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapabilen ALPAY-2, dik eğimleri aşabiliyor ve hendeklerden geçebiliyor.

Araç üzerinde bulunan iki mühimmat kaseti sayesinde çoklu atış yapılabiliyor. Roket yardımıyla mayınlı bölgeye gönderilen patlayıcılar uzaktan infilak ettirilerek alanın temizlenmesi sağlanıyor.

3 kilometreye kadar uzaktan komuta edilebilen sistem, 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğundaki mayınlı alanlarda güvenli geçiş koridoru oluşturabiliyor.

