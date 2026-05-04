ASELSAN’dan tarihi rekor: Piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı

Türkiye’nin savunma sanayisinde önde gelen şirketlerinden ASELSAN, Borsa İstanbul’da yeni bir eşiği aşarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı geçen ilk endeks şirketi oldu. Şirket, bu performansıyla borsada tarihi bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında 1 trilyon lira piyasa değerini aşarak dikkat çeken ASELSAN, yükseliş trendini sürdürerek bugün itibarıyla değerini iki katına çıkardı.

Hissede güçlü yükseliş trendi

Yıla 230,20 liradan başlayan ASELSAN hisseleri, yıl boyunca yukarı yönlü seyrini korudu. Son işlem seviyelerinde hisse fiyatı 442 liraya ulaşırken, şirketin piyasa değeri 2 trilyon 15 milyar lirayı geçti.

Bu performansla ASELSAN, BIST 100 endeksinde işlem gören şirketler arasında yılbaşından bu yana en güçlü yükselişlerden birine imza atmış oldu.

Yılbaşından bu yana yüzde 91 artış

Şirket hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 91 oranında değer kazandı. Bu artış, ASELSAN’ı Borsa İstanbul’da piyasa değeri açısından en büyük şirket konumuna taşıdı.

Borsa İstanbul’da en değerli 10 şirket

Piyasa değeri açısından Borsa İstanbul’da öne çıkan ilk 10 şirket şu şekilde sıralandı:

• ASELSAN: 2.015.520.000.000 TL

• Destek Faktoring: 909.999.999.090 TL

• Enka İnşaat: 622.800.000.000 TL

• Garanti BBVA: 553.140.000.000 TL

• Tüpraş: 518.789.714.760 TL

• Koç Holding: 505.911.666.970 TL

• BİM Birleşik Mağazaları: 441.900.000.000 TL

• Türk Hava Yolları: 416.760.000.000 TL

• Akbank: 374.140.000.000 TL

• Türkiye İş Bankası: 354.749.574.300 TL