GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:50 Baharın ve kültürel mirasın simgesi: Hıdırellez
16:19 Diyarbakır’da okul çevresinde silahlı saldırı paniği: Şüpheli gözaltında
16:06 ASELSAN’dan tarihi rekor: Piyasa değeri 2 trilyon lirayı aştı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Es-Sabah’ı kabul etti
15:02 Mesleki eğitimde Türkiye vurgusu: Bakan Tekin’den 28 Şubat ve katsayı değerlendirmesi
14:34 Bakan Şimşek: “Enflasyondaki yükseliş geçici, dezenflasyon süreci sürecek”
14:33 Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Al-Sabah ile görüştü
13:51 Hürmüz’de gerilim tırmandı: İran’dan ABD firkateynine müdahale iddiası
AjansHaber Gündem Bakan Şimşek: “Enflasyondaki yükseliş geçici, dezenflasyon süreci sürecek”

Bakan Şimşek: “Enflasyondaki yükseliş geçici, dezenflasyon süreci sürecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın kısa vadeli baskı oluşturduğunu belirtti. Şimşek, hükümetin gerekli ekonomik adımları attığını vurgulayarak dezenflasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Yayınlama Tarihi:
Bakan Şimşek: “Enflasyondaki yükseliş geçici, dezenflasyon süreci sürecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Şimşek, fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda uygulanan politikaların süreceğini bildirdi.

Nisan enflasyonu yüzde 32,4 oldu

Bakan Şimşek, nisanda enflasyonun aylık bazda yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleştiğini belirtti. Hizmet sektöründeki yıllık enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan gerileyerek yüzde 40,3 seviyesine indiğini aktaran Şimşek, temel mal enflasyonunun ise yüzde 16,5 olduğunu kaydetti.

“Enerji ve emtia fiyatları baskı oluşturuyor”

Küresel piyasalardaki hareketliliğin enflasyon üzerinde etkili olduğunu ifade eden Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

“Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.”

“Dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz”

Enflasyondaki yükselişin kalıcı olmayacağını belirten Şimşek, ekonomik programın sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.”

Şimşek, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması ve vatandaşların refah seviyesinin artırılması amacıyla uygulanan politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Al-Sabah ile görüştü
Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı Al-Sabah ile görüştü
#Gündem / 04 Mayıs 2026
Hürmüz’de gerilim tırmandı: İran’dan ABD firkateynine müdahale iddiası
Hürmüz’de gerilim tırmandı: İran’dan ABD firkateynine müdahale iddiası
#Gündem / 04 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
PUHU İHA’lar fuarda sahneye çıkıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan genç nüfus adımı: “2026-2035 aile ve nüfus 10 yılı olacak”
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Katar deniz trafiğinde tam kapasiteye geçiş
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Teknolojinin kalbi SAHA 2026’da atacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Yaşam
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Dijital çağın görünmeyen döngüsü: Doomscrolling
Spor
Kartal deplasmanda güldü: Gaziantep FK 0-2 Beşiktaş
Kartal deplasmanda güldü: Gaziantep FK 0-2 Beşiktaş
Şanlıurfa Birecik’te fırtına ve dolu: Caminin minaresi yıkıldı
Şanlıurfa Birecik’te fırtına ve dolu: Caminin minaresi yıkıldı
İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplandı
İstanbul’da sahipsiz hayvanların yüzde 46’sı toplandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.