Bakan Şimşek: “Enflasyondaki yükseliş geçici, dezenflasyon süreci sürecek”

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı nisan ayı enflasyon verilerinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Küresel gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Şimşek, fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda uygulanan politikaların süreceğini bildirdi.

Nisan enflasyonu yüzde 32,4 oldu

Bakan Şimşek, nisanda enflasyonun aylık bazda yüzde 4,2, yıllık bazda ise yüzde 32,4 olarak gerçekleştiğini belirtti. Hizmet sektöründeki yıllık enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan gerileyerek yüzde 40,3 seviyesine indiğini aktaran Şimşek, temel mal enflasyonunun ise yüzde 16,5 olduğunu kaydetti.

“Enerji ve emtia fiyatları baskı oluşturuyor”

Küresel piyasalardaki hareketliliğin enflasyon üzerinde etkili olduğunu ifade eden Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

“Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkanları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.”

“Dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz”

Enflasyondaki yükselişin kalıcı olmayacağını belirten Şimşek, ekonomik programın sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.”

Şimşek, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması ve vatandaşların refah seviyesinin artırılması amacıyla uygulanan politikaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.