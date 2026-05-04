AjansHaber Gündem Mesleki eğitimde Türkiye vurgusu: Bakan Tekin'den 28 Şubat ve katsayı değerlendirmesi

Mesleki eğitimde Türkiye vurgusu: Bakan Tekin’den 28 Şubat ve katsayı değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’daki Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde mesleki eğitimin dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, 28 Şubat sürecinin meslek liselerine zarar verdiğini belirtirken, katsayı uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte Türkiye’nin bu alandaki deneyiminin yeniden uluslararası platformlarda örnek gösterildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Atölyeleri inceleyen Tekin, öğrencilerin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sırasında öğrenciler tarafından CNC makinesiyle hazırlanan Türk bayrağı işlemeli tablo Bakan Tekin’e hediye edildi. Öğretmenler odasında eğitimcilerle de görüşen Tekin, öneri ve talepleri dinledi.

“28 Şubat süreci meslek liselerine sekte vurdu”

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, Türkiye’nin mesleki ve teknik eğitim alanındaki birikiminin 28 Şubat döneminde zarar gördüğünü ifade etti.

Tekin, şunları kaydetti:

“İmam hatip okullarını kapatma telaşındaki 28 Şubat vesayet yönetimi, meslek liselerine de ciddi bir sekte vurdu ve meslek liselerimizdeki öğrenci oranları yarı yarıya düştü. O yılki kontenjanlar yüzde 17-20 düzeyinde öğrenci alan hale dönüştü. Ve bu da bizim için mesleki ve teknik eğitim konusunda çok ciddi bir sekte oluşturdu.”

“Türkiye’nin tecrübesi uluslararası platformlarda anlatılıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde eğitim alanında demokratikleşme adımları atıldığını belirten Tekin, katsayı uygulamasının kaldırılmasının mesleki eğitim açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“2010’da katsayı uygulamasının kaldırılması, mağduriyetlerin giderilmesi ve ardından attığımız adımlarla mesleki ve teknik eğitim konusunda tekrar şu anda uluslararası ortamlarda Türkiye’nin tecrübesi anlatılır hale geldi.”

OECD’nin geçen hafta Türkiye’de düzenlenen 6. Beceriler Zirvesi’nde Türkiye’nin mesleki eğitim alanındaki çalışmalarını örnek gösterdiğini aktaran Tekin, bu alanda önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Yeni programlar ve sektör iş birlikleri öne çıktı

Mesleki ve teknik eğitimde öğretim programlarının güncellendiğini belirten Tekin, sektör ihtiyaçlarına göre yeni alan ve programların açıldığını ifade etti.

İş başı eğitimleri, staj uygulamaları ve teşvik mekanizmalarının geliştirildiğini dile getiren Tekin, öğrencilerin ortaokuldan itibaren yeteneklerine uygun okul tercihi yapabilmesine imkan sağlayan sistemler üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Mayıs ayında mesleki eğitim etkinlikleri düzenlenecek

Bakan Tekin, mayıs ayı boyunca “Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik” etkinliklerinin gerçekleştirileceğini belirterek, meslek liselerinin kamuoyunda daha görünür hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bütün bunların Türkiye’de tanınması açısından mayıs ayı içerisinde biz Türkiye’nin her tarafında mesleki ve teknik eğitimle ilgili olarak bir dizi etkinlik yapmak istiyoruz. Okullarımız tanınsın, okullarımızın bu anlamdaki yetkinlikleri kamuoyu tarafından bilinsin istiyoruz, bu ayı böyle geçireceğiz inşallah.”

