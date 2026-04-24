Bakan Tekin: “Yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getireceğiz”

Bakan Tekin, göreve başladıkları ilk günden itibaren hayata geçirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile öğretmenlerle sürdürülen istişare süreçlerinin taşıdığı öneme dikkat çekerek, bugüne kadar atılan adımları değerlendirdi:

“Öncelikle, göreve başlar başlamaz ‘Köklerden Geleceğe’ yaklaşımıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmalarını başlattık. Eylül 2024’te uygulamaya koyduğumuz modelimizle beraber; öğrencilerimizin sosyal duygusal öğrenme becerilerini, okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi, Erdem Değer Eylem Çerçevesiyle onlara milli ve manevi değerlerimizi kazandırmayı hedefledik. Böylece sağlıklı şahsiyetlerden oluşan huzurlu toplumun temel unsuru olan yetkin ve erdemli insanı merkeze aldık. Eş zamanlı olarak Öğretmenler Odası Buluşmaları başlatarak attığımız her adımı öğretmen ve idarecilerimizle birlikte bir istişare ortamı oluşturarak, eğitimcilerimizin sesine kulak verdik. Okulun ciddiyetini, düzenini ve öğretmenin otoritesini tahkim etmeye gayret ettik. Oyunun eğitici ve iyileştirici gücünden istifade etme amacıyla okul bahçelerimizde geleneksel oyun alanlarımızı yaygınlaştırma çalışmalarını başlattık. Derslerde cep telefonlarına sınır getirdik. “Veli Randevu Sistemi”ni hayata geçirerek veli ziyaretlerini planlı bir yapıya kavuşturduk. Liselerde sınıfta kalmayı yeniden devreye aldık. Okul kıyafeti uygulamasını hayata geçirdik. “Okullarda Şiddetin Önlenmesi” genelgemizi yayımladık. Çıkardığımız Öğretmenlik Mesleği Kanununda yaptığımız düzenleme ile eğitim çalışanlarımıza yönelik hukuki destek mekanizmasını işletmeye başladık.”

“Dijital dünyanın çocuklarımızın zihni ve kalbi üzerinde kurduğu baskıyı görmezden gelmedik”

Dijital dünyadan kaynaklanabilecek risklerin müfredat düzenlemeleri ve yeni dijital platformlarla kontrol altına alındığını vurgulayan Bakan Tekin, özellikle siber zorbalığa karşı geliştirilen koruma mekanizmalarına dikkat çekerek yürütülen çalışmaları detaylarıyla aktardı:

“Ayrıca, dijital dünyanın çocuklarımızın zihni ve kalbi üzerinde kurduğu baskıyı görmezden gelmedik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz ile medya okuryazarlığını, dijital okuryazarlığı ve bilgi okuryazarlığını müfredatın parçası haline getirdik. Dijital Vatandaşlık Eğitimi yaklaşımını güçlendirdik. Velivizyon platformunu kurduk. Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Veli Asistanı sistemleriyle öğretmen, veli ve okul arasındaki irtibatı daha güvenli ve daha kontrollü bir zemine taşıdık. Ülkemizin öncülüğünde dünyada ilk kez yayınlanan “Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi” doğrultusunda tedbirler silsilesi oluşturduk. Siber zorbalık, dezenformasyon ve çevrim içi riskler karşısında çocuklarımızı koruyan yeni bir dikkat geliştirdik.”

“Aileyi eğitimin merkezinde tuttuk”

Eğitimin yalnızca okul ortamıyla sınırlı olmadığına, sürecin ailede başladığına dikkat çeken Bakan Tekin, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılıklarını vurgulayarak bu alandaki yaklaşım ve hedeflerini paylaştı:

“Aileyi eğitimin merkezinde tuttuk ve bu konudaki hassasiyetimizi her ortamda tekrarladık. Ailemle Eğitim Yolculuğum, Aile Okulu kursları, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu, düzenli yayımlanan aile eğitim bültenleri, Güçlü Aile Güçlü Gelecek Kongresi ve farklı temalarda yürüttüğümüz aile buluşmalarıyla anne-baba ile çocuk arasındaki bağı kuvvetlendiren daha güçlü bir zemin kurduk. Biz biliyoruz ki çocuğun iç dünyası ailede şekillenir. Okul-aile iş birliğini ısrarla tahkim etmemizin sebebi budur.”

“Yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi’ni kurduk”

Bakanlık bünyesinde oluşturulan yeni teknolojik altyapı ile öğrencilerin devamsızlık durumlarından disiplin kayıtlarına kadar tüm risk sinyallerinin önceden tespit edilerek analiz edileceğini belirten Bakan Tekin, sistemin işleyişine ilişkin detayları paylaştı:

“Güvenli okul ikliminin inşası için süreci veri temelli ve kurumsal bir yönetim anlayışıyla takip edecek yapay zeka destekli Bakanlık Yönetim Sistemi’ni kurduk. Bu sistemle Bakanlığımıza ait bütün veriler tek bir merkezde toplanıp işlenerek yapay zeka destekli güçlü bir karar destek mekanizması oluşturduk. Örneğin okul güvenlik endeksi, devamsızlık raporları, RAM başvuru durumu, RAM ile okul arasındaki ilişkiyi izleyen raporlar, disiplin verileri, disiplin ile demografik yapı arasındaki ilişkiyi gösteren analizler, rehber öğretmen norm simülasyonu ve RAM’a sevk edildiği halde kaydı görünmeyen öğrencilere ilişkin izleme başlıklarını devreye soktuk. Böylece sahada oluşan riskleri; ortaya çıkmadan önce öngörebilen, belirtileri erkenden fark eden, okulu sistematik bir şekilde izleyen, rehberlik ihtiyacını tanımlayan ve müdahale kapasitesini veriye dayalı biçimde yöneten daha güçlü bir çerçeve kurduk.”

İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülen saha çalışmaları ve servis takip sistemlerine değinen Bakan Tekin, okul güvenliğinin fiziki boyutuna ilişkin verileri paylaştı:

“Güvenli Okul yaklaşımıyla okul iklimini sahada somut ve kurumsal tedbirlerle güçlendirdik. İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içinde geliştirilen Okul Durum Değerlendirme Ölçeği ile risk alanlarını daha sağlıklı tespit ettik. Bu ölçek sayesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında 1.136 okul kolluk görevlisi ve 24.214 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirdik. 21.103 okulumuzun giriş-çıkış saatlerinde 6.105 ekiple sahayı destekledik. Öğrenci servisi planlama ve takip sistemlerinden dijital tabanlı izleme çalışmalarına, okul güvenliğine dönük stratejik eylem hazırlıklarından kurumlar arası koordinasyona kadar uzanan geniş bir hatta çalıştık. Öğrenci servislerini takip sistemleriyle öğrencilerin okullara güvenli ulaşım sağlamaları için bir model geliştirdik ve uygulamaya koyduk.”

Bakan Tekin, Kabine Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda ivedilikle hayata geçirilecek yeni önlem paketine ilişkin detayları paylaştı. Bu kapsamda siber devriyelerden veli destek hatlarına kadar birçok uygulamanın devreye alınacağını belirterek, düzenlemeleri maddeler halinde sıraladı…

1. Okul güvenliği fiziki tedbirlerin yanında dijital tedbirler de alınarak artırılacak

Bakan Tekin, okul güvenliğini artıracak tedbirlere ilişkin “Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişleterek ele alıyoruz. Bu iş birliği çerçevesinde siber devriye faaliyetlerine daha fazla ağırlık verecek, ilgili birimlerimizin kapasitesini güçlendirecek, dijital dünyanın karanlık alanlarında çocuklarımızı hedef alan riskleri yapay zeka destekli takip ve analiz imkanlarıyla daha yakından izleyip, izleme sonuçlarına göre önlemlerimizi güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

2. Yapay zeka destekli risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturulacak

Yapay zeka destekli erken uyarı sisteminin hayata geçirileceğini açıklayan Tekin, “Bakanlıklar arası veri paylaşımını ve iş birliğini güçlendirecek; okullarımızın çevresinden giriş-çıkış düzenine, riskli durumlara erken müdahaleden kurumlar arası eşgüdüme kadar yeni çalışma modellerini ivedilikle devreye alıyoruz. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla yürüttüğümüz veri entegrasyonu sürecini Bakanlık Yönetim Sistemimizle bütünleştirerek, yapay zeka destekli bir risk analiz ve erken uyarı sistemi oluşturacağız. Devamsızlık eğilimleri, disiplin verileri, demografik yapı, okul riski ve suça yönelim riski gibi göstergeleri birlikte değerlendiren bu yapı sayesinde, tek başına sınırlı anlam taşıyan sinyalleri bütüncül biçimde okuyabilecek, ilgili birimlerimizi erken aşamada harekete geçirebileceğiz.” dedi.

3. Aile ile okul arasındaki irtibat güçlendirilecek

Aile ve okul arasındaki irtibatın kuvvetli olmasının önemine dikkat çeken Tekin, “Aile ile okul arasındaki irtibatı daha da sağlamlaştırıyoruz. İki yıl önce başlattığımız ‘Veli Randevu Sistemi’ni daha etkin hale getirecek, okul-aile-rehberlik sürecini gündelik eğitim hayatının tamamında daha canlı ve işlevsel olmasını temin etmek istiyoruz.” dedi.

4. Velilere yönelik destek ve danışma hattı devreye alınacak

Bakan Tekin, velilere yönelik destek hattının kısa sürede devreye alınacağını belirterek, “Dijital bağımlılık vb. risklere karşı velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alıyoruz. Anne-babalarımızın çocuklarının maruz kaldığı dijital içerikleri daha yakından tanıması, riskleri daha erken fark etmesi ve gerektiğinde hızlı destek alabilmesi için yeni bir destek imkanı oluşturuyoruz.” açıklamasında bulundu.

5. "Öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz"

Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik olarak atılacak adımları da şu sözlerle anlattı:

“Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize yönelik kriz yönetimi, sınıf içi müdahale, erken uyarı işaretleri fark etme ve riskli durumlara doğru tepki verme konularında kapsamlı eğitimlerimize devam edeceğiz. Öğretmenimizi okul iklimini ayakta tutan en güçlü rehber olarak desteklemeyi sürdüreceğiz.”

6. "Koruyucu, önleyici ve iyileştirici bütün araçları birlikte işleteceğiz"

Bakan Tekin, eğitimde yeni dönemin koruyucu-önleyici-iyileştirici bir metodla sürdürüleceğini belirterek, “Öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını daha da güçlendirecek; halihazırda 23 ilimizde pilot olarak yürüttüğümüz Duygu, Değer Temelli Dijital Esenlik Projemizi genişleterek ülke sathına yaygınlaştıracağız. Çocuğun iç dünyasını dikkate alan yaklaşımlarla netice alabileceğimizi biliyoruz. Bu sebeple koruyucu, önleyici ve iyileştirici bütün araçları birlikte işleteceğiz.” açıklamasında bulundu.

7. Rehberlik kapasitesi daha hassas hale getirilecek

Bakan Tekin, son olarak rehberlik çalışmalarına dair de hayata geçirilecek yeni adımları paylaştı:

“Riskleri erkenden fark eden, etkili ve zamanında müdahale üreten rehberlik kapasitemizi daha hassas hale getireceğiz. Çocuklarımızın sessizce içine kapandığı, görünürde fark edilmeyen ama zamanla derinleşen kırılma alanlarını daha erken öngörebilen, uygun destek mekanizmalarını vakit kaybetmeden devreye alabilen yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getireceğiz.”

Bakan Tekin, çocukların güvenliğini tehdit eden risk alanlarının yalnızca okul içi unsurlarla sınırlı olmadığını, medya içeriklerinden dijital platformlara, hukuki caydırıcılıktan kurumlar arası denetim ve koordinasyona uzanan geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini vurguladı.

Bu doğrultuda ilgili tüm bakanlıklar, kurullar ve kurumlarla birlikte “topyekun mücadele” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Tekin, şiddeti özendiren içeriklere karşı daha güçlü bir takip ve denetim mekanizması oluşturulduğunu ifade etti.

Risk barındıran dijital platformlar dahil tüm mecralarda çocukların korunmasına yönelik teknik ve hukuki tedbirlerin devreye alınacağını kaydeden Tekin, yaş doğrulama ve içerik güvenliği başlıklarında yeni uygulamaların hayata geçirileceğini, çocukların erişimine açık risk alanlarında caydırıcılığın artırılacağını söyledi.

Sürecin müşterek bir eylem planı çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda okul güvenliğinden aile desteğine, rehberlik hizmetlerinden dijital risk yönetimine, medya takibinden hukuki koruma mekanizmalarına kadar tüm alanları kapsayan güçlü bir politika setinin devreye alınacağını ifade etti.

“Güvenli okul iklimi” vurgusu yapan Tekin, bu konuda hiçbir tereddüde ve boşluğa izin verilmeyeceğini kaydetti.

Tekin ayrıca, hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve öğrenciler için rahmet dileyerek, yaralılara şifa, ailelere ve millete sabır ve metanet temennisinde bulundu.