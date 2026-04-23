6 Şubat depremlerinde firar eden müteahhit Tayland’da yakalandı

Türkiye'den 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan bir bina sonrası firar eden müteahhit yıllar sonra yakalandı. Tayland Göçmenlik Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, dün Tayland'ın Pattaya şehrinde bulunan bir apartmana düzenlenen baskında, Interpol tarafından uluslararası kırmızı bültenle aranan 76 yaşındaki Abdullah Ayababa isimli müteahhit gözaltına alındı.

Tayland polisi, Türkiye tarafından Interpol’e bildirilen şüphelinin bir süredir Tayland’da yaşadığını tespit ettiklerini açıkladı. Bu tespitin ardından şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlendiği aktarıldı. Ayababa’nın, Türk emniyet birimleriyle kurulacak koordinasyonun ardından Türkiye’ye iade edileceği belirtildi.

Depremde 40 kişi yaşamını yitirmişti

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Adana’daki Sami Bey Apartmanı’nın yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Yürütülen soruşturmalarda, binanın yapımında standartlara uygun olmayan malzemeler kullanıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında sorumlu mühendis olarak adı geçen Abdullah Ayababa hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Ayababa'nın deprem sonrası Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.