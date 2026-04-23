“Adaletin Yüzyılı” vizyonu: Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü çatısı altında; faili meçhul dosyalardan dijital suçlara, örgütlü suçlardan terörle mücadeleye kadar geniş bir alanda uzmanlaşmayı hedefleyen 7 yeni daire başkanlığı faaliyete başladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapılan düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurarak yeni dönemin hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma’ vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz.

‘Gülistan Doku soruşturması’ gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz.

Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz.

Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk:

• Adli Emanet Daire Başkanlığı

• Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

• Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

• Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

• Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

• Terör Suçları Daire Başkanlığı

• Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”