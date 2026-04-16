Okul saldırıları sonrası “sıfır tolerans” paketi: Bakan Gürlek’ten yargıda kapsamlı reform açıklaması



Bakan Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklardan silah sahiplerine, ihmalkar ailelerden medya içeriklerine kadar uzanan geniş bir alanda uygulanacak “sıfır tolerans” yaklaşımının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Devletin saldırılardan etkilenen ailelerin yanında olduğunu vurgulayan Bakan Akın Gürlek, hayata geçirilecek somut adımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle de devlet olarak önce vefat eden kardeşlerimizin aileleriyle birlikte olduk ve yanında olduğumuzu hissettirdiğimiz gibi bundan sonra da somut adımlar atacağız.”

Sosyal medya denetimi ve suça sürüklenen çocuklar

Cezaların caydırıcılığını güçlendirmeye yönelik başlatılan yasal düzenleme çalışmalarına dikkat çeken Akın Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

“Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız.”

İhmalkar ailelere hukuki sorumluluk geliyor

Yalnızca failin değil, denetim sorumluluğunu ihmal eden ailelerin de hesap vereceği bir model üzerinde çalışıldığını vurgulayan Bakan Akın Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz.”

Silah sahipleri için 6136 sayılı yasa uyarısı

Evlerde bulunan silahların muhafazasında ihmali tespit edilen ruhsat sahiplerine yönelik uyarılarda bulunan Bakan Akın Gürlek, planlanan yasal değişikliğe ilişkin detayları şöyle aktardı:

"Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz.”

Okulda işlenen cinayetlere "nitelikli" düzenleme

Eğitim kurumlarında meydana gelen şiddet olaylarına yönelik cezaların ağırlaştırılacağını açıklayan Bakan Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz.”

Ekranlardaki şiddet içeriklerine cezai yaptırım

Son olarak televizyon ve dijital mecralarda şiddeti özendirici içeriklere karşı alınacak önlemleri açıklayan Bakan Akın Gürlek, kararlılık vurgusu yaptı:

"Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili de gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor."