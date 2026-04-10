7 ülkede operasyon: 61 firari suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, sürdürülen koordineli operasyonlar kapsamında, 16’sı kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, 45’i ise ulusal seviyede aranan toplam 61 firarinin yakalanarak Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığının koordinasyonunda, yurt dışına kaçan firarilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Süreçte, ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle yakın iş birliği sağlanarak operasyonlar eş zamanlı şekilde planlandı.

Yürütülen ortak operasyonlar kapsamında, 15 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında toplam 61 firari yakalandı. Terör örgütü üyeliği, cinayet ve cinsel istismar gibi ağır suçlardan aranan şahıslar, iade veya sınır dışı işlemlerinin ardından Türkiye’ye getirildi.

En fazla iade Gürcistan’dan gerçekleşti

Operasyonların ülke bazlı dağılımında, en yüksek iade sayısının Gürcistan’dan olduğu belirlendi. Bu kapsamda Gürcistan’dan 8’i kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 50 kişi Türkiye’ye teslim edildi. Almanya’dan 4, Yunanistan’dan 3, Polonya ve Portekiz’den birer kişi kırmızı bülten kapsamında yakalanırken; Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan’dan da ulusal seviyede aranan birer firari getirildi.

Şüphelilerin suç dosyaları dikkat çekti

Yakalanan kişilerin; tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve dolandırıcılık gibi ağır suçların yanı sıra bilişim suçları, yağma, insan ticareti, sahtecilik ve terör örgütü üyeliği gibi çok sayıda suçtan arandığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından sürece katkı sunan Emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı personeline teşekkür etti. Açıklamada, uluslararası suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

