Dorukhan Büyükışık soruşturmasında firari şüpheli yakalandı

25 Mayıs 2026 Pazartesi
İzmir’de 2018 yılında şantiyede ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında hakkında yakalama kararı bulunan inşaat sorumlusu Y.A., ülkeye giriş yaptığı tespit edilerek jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 8 yıl önce 26 yaşındaki DorukhanBüyükışık’ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, firari durumda bulunan şüphelilerden biri daha yakalandı. Dosya kapsamında yeniden yapılan incelemeler sonucu hakkında yakalama kararı çıkarılan inşaat sorumlusu Y.A., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Firari şüpheli ülkeye girişte yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı çalışma sonucunda, inşaat sorumlusu Y.A. hakkında yakalama kararı verildi.

Bir süredir yurt dışında olduğu tespit edilen Y.A.’nın ülkeye giriş yaptığı belirlenince İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay 2018’de şantiyede meydana gelmişti

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018’de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olay ilk değerlendirmede intihar olarak kayıtlara geçmişti.

Soruşturma yeniden açıldı ve kapsam genişletildi

Ailenin şikayeti üzerine yürütülen süreçte, olay yerine gelen bazı polisler hakkında “görevi kötüye kullanma” iddiasıyla iddianame hazırlanmış ve dava açılmıştı.

Ayrıca şantiye çalışanları ve bekçiler hakkında “kasten öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava süreci başlatılmıştı.

Özel ekip dosyayı yeniden inceledi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan özel soruşturma ekibinin çalışmaları sonucunda dosya yeniden ele alındı. Bu kapsamda “kasten öldürme”, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “yalan tanıklık” suçlamalarıyla 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Mayıs’ta İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük’te eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında dönemin ilçe emniyet müdürü ile inşaat şirketi ortakları ve bazı şantiye görevlilerinin de bulunduğu bildirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedilmişti.

