Dünyanın en büyük Sıfır Atık Forumu İstanbul’da düzenlenecek

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre forum, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında düzenlenecek. Sıfır Atık hareketinin kurucusu, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilecek organizasyon, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

Vakfın öncülüğünde ve BM’nin ana paydaşlığında hayata geçirilecek forum; kapsamı, diplomatik etkisi ve küresel politika üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük sivil çevre ve sıfır atık platformları arasında gösteriliyor.

Bakanlar, akademisyenler ve yerel yöneticiler aynı platformda

Forumda; bakanlar, uluslararası kuruluş temsilcileri, belediye başkanları, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek.

180’den fazla ülkeden 5 bini aşkın üst düzey katılımcının beklendiği organizasyona, 120’nin üzerinde bakan ve 200’den fazla belediye başkanının iştirak edeceği bildirildi.

Etkinlik kapsamında sürdürülebilir kalkınma, iklim kriziyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sıfır atık politikaları üzerine oturumlar düzenlenecek.

Üç gün sürecek forumda sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel hassasiyet değil; ekonomik dayanıklılık, kalkınma vizyonu ve uluslararası işbirliği açısından da stratejik bir alan olarak ele alınması hedefleniyor.

“BM’nin bütün organizasyonları forumun ana paydaşı”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, forumun dünyadaki en büyük sivil çevre ve sıfır atık toplantılarından biri olduğunu belirtti.

Ağırbaş, forumun uluslararası ölçekte ulaştığı noktaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Bu, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Sıfır Atık Hareketinin hangi noktaya ulaştığını gösteriyor. BM’nin bütün organizasyonları, Sıfır Atık Forumunun ana paydaşı. Dünya Bankası, Sıfır Atık Forumunun ana paydaşı. Harvard Üniversitesi, Oxford ve Yale üniversiteleri, Sıfır Atık Forumunun ana paydaşı.”

Geçen yıl düzenlenen BM İklim Konferansına 72 bakanın katıldığını anımsatan Ağırbaş, sivil bir organizasyon olan Sıfır Atık Forumu’na ise 120’den fazla bakanın katılacak olmasının İstanbul’un küresel ölçekte önemli bir merkez haline geldiğini gösterdiğini ifade etti.

Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu da katılacak

Forumun ana partnerleri arasında Dünya Bankası ile Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) da yer aldığı belirtildi.

Ağırbaş, Dünya Bankası’nın İstanbul’daki foruma 30 kişilik özel delegasyonla katılacağını aktararak, sekiz eski devlet başkanının da organizasyonda yer alacağını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumunun ilk kez bu ölçekte bir sivil çevre forumuna kurumsal ortaklık sağlayacağına işaret edilen açıklamada, Harvard, Oxford ve Yale üniversitelerinin de forumun bilimsel ve teknik paydaşları arasında bulunduğu kaydedildi.

Üç yüksek düzeyli bakanlar oturumu düzenlenecek

Forum kapsamında enerji, tarım, sanayi ve teknoloji başlıklarında yüksek düzeyli bakanlar oturumları gerçekleştirilecek.

“Yüksek Düzeyli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları Oturumu”nda enerji politikalarının geleceği ele alınırken, “Tarım ve Orman Bakanları Oturumu”nda sıfır atık yaklaşımının gıda sistemleri ve doğal varlıkların korunmasına etkileri değerlendirilecek.

“Yüksek Düzeyli Sanayi ve Teknoloji Bakanları Oturumu”nda ise üretim süreçlerinin yeniden tasarlanması ve teknolojik dönüşüm stratejileri masaya yatırılacak.

COP31 gündemindeki sıfır atık başlıkları İstanbul’da ele alınacak

Forumda ayrıca dezavantajlı grupların ve farklı coğrafyalardan genç temsilcilerin de yer alacağı belirtildi.

Kenya’nın başkenti Nairobi’deki Kibera bölgesinden gençlerin de etkinliğe katılacağını aktaran Ağırbaş, COP31 kapsamında tartışılması planlanan sıfır atık başlıklarının detaylarının İstanbul’daki forumda ele alınacağını ifade etti.