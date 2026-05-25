Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Tarık ile görüştü

İletişim Başkanlığından edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Umman ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.

Filistin vurgusu

Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çaba gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.