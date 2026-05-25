Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Milli Aile Haftası" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Milli Aile Haftası” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayının son haftası kapsamında idrak edilen “Milli Aile Haftası” dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Erdoğan, aile kurumunun kimlik, kültür ve değerlerin korunmasındaki rolüne vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Milli Aile Haftası” mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milli Aile Haftası” dolayısıyla yaptığı paylaşımda aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Aile kurumuna vurgu

Erdoğan, paylaşımında aile müessesesinin toplumun temel yapı taşı olduğuna işaret ederek, “kimliğin, kültürün yaşatıldığı, millî ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde” olduğunu ifade etti.

Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum vurgusu
Ailenin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinen Erdoğan, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Mayıs ayının son haftası münasebetiyle idrak edilen #MilliAileHaftası’nın ülkemiz, milletimiz ve tüm ailelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kimliğin, kültürün yaşatıldığı, millî ve manevi değerlerin muhafaza altına alındığı bir okul hükmünde olan aile müessesesinin korunması, özellikle de gelecek nesillere aktarılması ülkemiz ve milletimiz için büyük önem arz etmektedir. Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz.”

