Zonguldak’ta derelerden taşınan çamurlu su deniz rengini değiştirdi

Zonguldak’ta 4 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından derelerden taşınan çamurlu su Karadeniz’e ulaştı. Yağışla birlikte artan akış, kentteki dereler aracılığıyla denize yoğun miktarda alüvyon ve çamur taşıdı.

Liman ve Kapuz Plajı’nda kahverengi görünüm

Çamurlu suyun kıyıya ulaşmasıyla birlikte özellikle Liman bölgesi ve Kapuz Plajı çevresinde denizin rengi kahverengiye döndü. Kıyı şeridindeki renk değişimi, kentin birçok noktasından da net şekilde görüldü.

Bölge genelinde gözle görülür etki

Yağışın etkisiyle oluşan su akışı, deniz yüzeyinde yer yer belirgin bir renk değişimine yol açarken, kıyı hattında bulanık ve çamurlu bir görünüm oluştu. Renk değişiminin özellikle dere ağızlarında yoğunlaştığı bildirildi.