Rubio: “İran ile anlaşmada bugün yeni gelişmeler olabilir"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ile İran arasında yürütülen olası anlaşma görüşmelerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve gün içerisinde yeni gelişmeler yaşanabileceğini bildirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington ile Tahran arasında yürütülen temaslarda ilerleme kaydedildiğini belirterek, Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakereler konusunda bugün yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Rubio, diplomatik temasların devam ettiğini ifade etti.

Rubio, “Dün gece bir gelişme olacağını düşünmüştük.” diyerek, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerde bugün ilerleme sağlanabileceğini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakereler gündemde

ABD’li Bakan, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak teklif ile nükleer müzakerelerin halen masada olduğunu belirterek, “Umarım bunu başarabiliriz.” ifadesini kullandı.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın kötü bir anlaşmaya imza atmayacağını vurgulayarak, Washington yönetiminin diplomasinin sonuç vermesi adına tüm fırsatları değerlendirdiğini söyledi.

“Ciddi ilerleme kaydedildi”

Rubio, dün Hindistan Dışişleri Bakanı SubrahmanyamJaishankar ile Yeni Delhi’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada da İran ve Hürmüz Boğazı konusunda gün içerisinde yeni haberler gelebileceğini belirtmişti.

ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması konusunda “ciddi ilerleme” sağlandığını kaydeden Rubio, buna karşın henüz nihai sonuca ulaşılamadığını ifade etmişti.

