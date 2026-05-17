İsrail ekonomisi 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü

İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan raporda, 2026’nın ilk çeyreğinde ekonomide görülen daralmanın mart ve nisan aylarında İran’a karşı yürütülen savaşla bağlantılı olduğu belirtildi.

İki çeyrek boyunca büyümesini sürdüren İsrail ekonomisinin bu süreçte keskin bir küçülme yaşadığı ifade edildi.

İsrail ekonomisi, 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 2,9 büyüme kaydetmişti.

Askeri harcamalar yükseldi

Raporda, özel tüketim harcamalarının 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,7 düştüğü bildirildi. Buna karşılık askeri harcamaların yıllık bazda yüzde 9 arttığı kaydedildi.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) ise geçen yılın son çeyreğine kıyasla yıllık bazda yüzde 4,5 gerilediği aktarıldı.

Ticari üretim geriledi

Raporda ayrıca, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,4 artış gösteren ticari üretimin 2026’nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,1 düşüş gösterdiği ifade edildi.

İsrail’de yayımlanan ekonomi gazetesi “Globes”, ilk çeyrekte yaşanan yüzde 3,3’lük küçülmenin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ve 2025’in ikinci yarısındaki ekonomik toparlanma trendini tersine çevirdiğini yazdı.

Maliyet 120 milyar dolara ulaştı

İsrail Merkez Bankası tahminlerine göre, Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in saldırılarının toplam maliyeti 350 milyar şekel (yaklaşık 120 milyar dolar) oldu.

Maliye Bakanlığı’na göre ise İran’a yönelik son saldırıların askeri ve sivil maliyeti 35 milyar şekel (yaklaşık 12 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti.



