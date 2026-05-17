Dışişleri Bakanı Fidan, Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısı için Almanya’ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan, Almanya ziyareti kapsamında başkent Berlin’de temaslarda bulunacak.

Bakan Fidan ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un eş başkanlığında düzenlenecek toplantı kapsamında “İkili İlişkiler”, “Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İlişkileri”, “Güvenlik ve Savunma” ve “Bölgesel Meseleler” konulu çalışma grupları bir araya gelecek.

Çalışma grupları, toplantıların ardından hazırlayacakları raporları bakanlara sunacak.

İkili ilişkilerde yapıcı atmosfer vurgusu

Fidan, ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yoğunlaşan üst düzey temasların ikili ilişkilerde oluşturduğu yapıcı atmosferden duyulan memnuniyeti dile getirecek.

Stratejik Diyalog Mekanizması’nın ikili ilişkilerin stratejik boyutunu değerlendirmek ve iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki işbirliği ile eş güdümü kuvvetlendirmek açısından faydalı bir zemin oluşturduğunu belirtecek.

Bakan Fidan, görüşmelerin ikili ilişkilerin geliştirilmesine ve mevcut işbirliği alanlarının derinleştirilmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade edecek.

Türk toplumunun rolüne dikkat çekilecek

Fidan, Almanya’daki Türk toplumunun Türkiye-Almanya ilişkilerinin beşeri boyutunu güçlendiren asli bir unsur olduğunu vurgulayacak.

Türk toplumunun huzur, güvenlik ve refahına önem verildiğini belirtecek.

Bakan Fidan, Türkiye ile Almanya arasındaki güçlü ticari ve ekonomik ortaklığın ileri taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik imkanları da değerlendirecek.

Ekonomik işbirliği ve 60 milyar dolarlık hedef

Görüşmelerde bağlantısallık, yüksek teknoloji, dijitalleşme ve yeşil enerji alanlarındaki mevcut işbirliğinin daha ileri seviyeye taşınması iradesi vurgulanacak.

Bakan Fidan, gelecek dönemde düzenlenecek Enerji Forumu ile Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi toplantılarının, 60 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağını ifade edecek.

Fidan ayrıca Avrupa’yı Türkiye üzerinden Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya’ya bağlayan bağlantısallık projelerinin işbirliği açısından önemli potansiyel taşıdığını vurgulayacak.

Savunma sanayisinde ortaklık başlığı

Bakan Fidan, Almanya ile askeri ilişkilerin ve savunma sanayisi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında varılan mutabakat doğrultusunda, Beşinci Savunma Sanayii İş Birliği Toplantısı’nın bu yıl içerisinde düzenlenmesinin ortaklığı ileri taşıyacağı belirtilecek.

Türkiye-AB ilişkileri görüşülecek

Türkiye-AB ilişkileri de toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak.

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin kapsamlı, kurumsallaşmış ve çok katmanlı bir işbirliği anlayışı temelinde ilerletilmesi gerektiğine işaret edecek.

Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik müzakerelerin başlatılması ve Vize Serbestisi Diyaloğu’nun yeniden canlandırılmasının önemi vurgulanacak.

Fidan, Almanya’nın Gümrük Birliğinin güncellenmesine vereceği desteğin, Türkiye-Almanya ekonomik ortaklığının tüm potansiyelinin ortaya çıkarılması açısından kritik önem taşıyacağını ifade edecek.

Türkiye’nin stratejik ağırlığını, kabiliyetlerini ve jeopolitik konumunu göz ardı eden bir Avrupa güvenlik stratejisinin eksik kalacağını belirtecek.

Bakan Fidan ayrıca Türkiye’nin AB öncülüğündeki güvenlik ve savunma girişimleri ile proje ve stratejilerine dahil edilmesi gerektiğini kaydedecek.

Bölgesel gelişmeler gündemde

Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin sağlanmasının ve bölgesel istikrarın tesisine yönelik çok taraflı çabaların önemine dikkat çekecek.

Türkiye’nin, İran ile ABD arasındaki savaşın kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik çabalara desteğini sürdüreceğini ifade edecek.

Fidan, Ukrayna ile Rusya arasındaki doğrudan görüşmelerin savaşın adil ve kalıcı çözümle sonlandırılması için büyük önem taşıdığını yineleyecek.

Türkiye’nin, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden tesisi için ilgili tüm aktörlerle eş güdüm içinde çaba göstermeye devam edeceğini dile getirecek.

Gazze ve İsrail’in politikaları

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail’in yayılmacı politikalarının bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizlik ortamının başlıca nedeni olduğunu vurgulayacak.

Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze’de ateşkes ihlallerini giderek yoğunlaştırdığına ve iki devletli çözüm vizyonunu ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalarına hız verdiğine dikkat çekecek.

Uluslararası toplumun, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için daha etkin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade edecek.

Türkiye-Almanya ilişkileri

Türkiye-Almanya ilişkileri tarihsel derinliğe sahip yapısıyla öne çıkıyor.

İki NATO müttefiki arasındaki ilişkiler, uzun yıllara dayanan güçlü ortaklık zemininin yanı sıra siyasi, ekonomik, beşeri ve güvenlik boyutlarını kapsayan çok katmanlı niteliğiyle dikkat çekiyor.

Son dönemde gerçekleştirilen üst düzey temaslar, ikili ilişkilerdeki olumlu ivmeyi pekiştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 17 Kasım 2023’te Almanya’yı ziyaret etmişti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 5 Şubat 2025’te, Almanya Başbakanı Merz ise 29-30 Ekim 2025’te Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya’yı en son 28 Kasım 2025’te ziyaret etmişti.

Alman mevkidaşı Wadephul ise 17 Ekim 2025 ve 12 Mart’ta Türkiye’ye ziyarette bulunmuştu.

Ticaret ve yatırım verileri

Almanya, Türkiye’nin ikinci büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

İki ülke arasındaki mevcut 52,2 milyar dolarlık ticaret hacminin kısa vadede 60 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

2005-2025 yıllarında Almanya’dan Türkiye’ye yönelik yatırımlar 13,5 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde Türkiye’den Almanya’ya yapılan doğrudan yatırımlar 4,7 milyar doları aştı.

İki ülke arasındaki müteakip Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı ile Yedinci Enerji Forumu’nun 19 Haziran’da Ankara’da düzenlenmesi öngörülüyor.

Almanya’dan 6,7 milyon turist geldi

Türkiye’nin güçlü sosyal ve kültürel etkileşim içinde olduğu Almanya’dan 2025’te 6,7 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti.

Bu veri, Türkiye-Almanya ilişkilerinin beşeri ve turizm boyutundaki güçlü bağlarını da ortaya koydu.

Stratejik Diyalog Mekanizması

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere kurumsal perspektif ve stratejik boyut kazandırmak, Türkiye’nin AB katılım sürecini desteklemek amacıyla Stratejik Diyalog Mekanizması kurulmuştu.

Mekanizma, dönemin Dışişleri Bakanları tarafından 12 Mayıs 2013’te Berlin’de imzalanan Ortak Bildiri’yle hayata geçirilmişti.

Bu çerçevede yıllık SDM toplantılarının iki ülke Dışişleri Bakanlarının eş başkanlığında düzenlenmesi ve uzman çalışma gruplarının tertiplenmesi öngörülmüştü.

SDM’nin ilk toplantısı 12 Mayıs 2013’te Berlin’de, ikinci ve son toplantısı ise 19-20 Haziran 2014’te İstanbul’da yapılmıştı.

Karşılıklı ikili ziyaretlerin yoğunlaştığı süreçte SDM’nin yeniden canlandırılmasına yönelik ortak irade oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Merz’in 30 Ekim 2025’te Ankara’da düzenlediği ortak basın toplantısında SDM’nin canlandırılmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştı.



