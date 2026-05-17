İsrail ordusu Gazze’de yemek dağıtım noktasını vurdu: 3 ölü

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Deyr el-Belah’ın kuzeyinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi yakınındaki bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktası İsrail’e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı.

Saldırıda İHA’dan atılan iki füzenin dağıtım alanına isabet ettiği bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde büyük panik yaşandığını belirtti. Yaralıların olay sonrası hastaneye sevk edildiği aktarıldı.



