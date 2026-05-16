RAMS Park’ta dört dörtlük gece: Galatasaray kupasına kavuştu

Trendyol Süper Lig’de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, RAMS Park’ta düzenlenen kutlama organizasyonuyla kupasını kaldırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp, üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu için “Dört Dörtlük Ş4mpiyon” sloganıyla özel bir gece hazırladı. Statta kurulan sahnenin çevresinde kulübün 25 şampiyonluğunu simgeleyen 5 büyük yıldız yer aldı.

Galatasaray teknik heyeti ve futbolcuları, kutlama öncesi Galatasaray Lisesi’nde bir araya geldi. Üstü açık otobüsle İstanbul turuna çıkan sarı-kırmızılı kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından RAMS Park’a ulaştı. Yol boyunca çok sayıda taraftar takıma eşlik etti.

Tribünlerde büyük coşku

Galatasaray’ın şampiyonluk gecesini 54 bin 527 taraftar tribünden takip etti.

Kulübün 190,5 lira ile bin 905 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardığı biletlerin tamamı tükendi. Yaz döneminde çimleri yenileyecek kulüp, saha içine de 19 bin 50 lira karşılığında taraftar aldı.

Stat kapılarının saat 17.00’de açılmasıyla başlayan programda Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan ve Doğuş Çabakçor DJ performansı sergiledi. Ardından Doğuş Çabakçor eşliğindeki senfoni orkestrası Galatasaray marşlarını seslendirdi.

Dron gösterisinde “Hedef 27” mesajı

Kutlamanın öne çıkan bölümlerinden biri dron şovu oldu.

Gökyüzüne önce “Dej4vu” ve “Domin4syon her sene sensin şampiyon” yazıları yansıtıldı. Ardından Leroy Sane, Lucas Torreira, Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Mauro Icardi ve teknik direktör Okan Buruk’un görselleri dronlarla oluşturuldu.

26. şampiyonluğa özel hazırlanan görselin ardından Galatasaray, gelecek sezonki hedefini de “Hedef 27” mesajıyla duyurdu.

Şampiyonluğun mimarları sahnede

Kutlamalarda sahneye sırasıyla A takım personeli, Başkan Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, teknik ekip ile futbolcular davet edildi.

Başkan Dursun Özbek, taraftarların “Büyük başkan” tezahüratlarıyla sahneye çıktı. Sarı-kırmızılı tribünler, Özbek’e “Bu taraftar seninle gurur duyuyor.” sözleriyle destek verdi.

Teknik direktör Okan Buruk ise sahneye büyük alkış eşliğinde çağrıldı. Buruk’un sahneye çıktığı sırada “Gerçekleri tarih yazar, tarihi Galatasaray” marşı çalındı. Tecrübeli teknik adam, tribünlere yumruk şov yaptırarak coşkuya ortak oldu.

Kupa Başkan Özbek’in elinden geldi

Türkiye Futbol Federasyonundan hiçbir yetkilinin katılmadığı törende Galatasaraylı futbolculara kupa ve madalyalarını Kulüp Başkanı Dursun Özbek verdi.

Başkan Özbek, şampiyonluk kupasını takım kaptanları Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan’a takdim etti. Futbolcuların kupayı havaya kaldırdığı anda statta konfeti, duman ve havai fişek gösterisi yapıldı.

En büyük ilgi Icardi’ye

Gecede sarı-kırmızılı taraftarların en yoğun ilgi gösterdiği isim Mauro Icardi oldu.

Sözleşmesi sona eren ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Arjantinli futbolcu, podyuma son olarak çağrıldı. Icardi, kendisiyle özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısıyla sahneye yürürken tribünlerden büyük ilgi gördü.

Kaptan Icardi, daha sonra takım arkadaşlarının oluşturduğu çemberin ortasında taraftara “üçlü” çektirdi.

İlkay, Sane ve Jakobs’tan dikkat çeken tercihler

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan, sahneye “Çocukluk Aşkımsın” marşıyla çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli futbolcu için “Cimbom'un çocuğu İlkay Gündoğan” tezahüratı yaptı.

Alman futbolcu Leroy Sane, podyuma Tarkan’ın “Dudu” şarkısıyla yürüdü.

Senegalli sol bek Ismail Jakobs ise sahneye sırtında Senegal bayrağı ve boynunda Afrika Uluslar Kupası altın madalyasıyla çıktı.

Torreira duygusal anlar yaşadı

Galatasaray’ın üst üste 4 şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Lucas Torreira, sahneye babasıyla geldi.

Geçen aylarda kalp rahatsızlığı yaşayan babasıyla birlikte podyuma çıkan Uruguaylı futbolcu, sahneye "hayatımı yaşamak" anlamına gelen, hayatın keyfini çıkarmayı, dans etmeyi ve neşeyle yaşamayı ifade eden İspanyolca "Vivir Mi Vida" şarkısıyla çıktı.

Boey’den Filistin’e destek

Fransız futbolcu Sacha Boey, sahneye sırtında Filistin bayrağıyla çıkarak İsrail’in soykırımına uğrayan Filistin’e destek verdi.

Boey’in bu hareketi tribünlerden büyük alkış alırken, Galatasaray taraftarı “Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük.” tezahüratında bulundu.

Barış Alper’den horonlu kutlama

Galatasaray’ın Rizeli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk kutlamasında horon oynadı.

Kemençe ve tulum eşliğinde sahneye çıkan Barış Alper’in horonuna takım arkadaşları da eşlik etti.

Uğurcan’dan geçmişe gönderme

Galatasaray’ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, podyuma “Hakim Bey” şarkısıyla yürüdü.

Uğurcan, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun kutlamasında takım arkadaşı Dorukhan Toköz ile aynı şarkıyı söylemişti.