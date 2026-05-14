UEFA Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş Meydanı'nda yaşanacak

UEFA Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş Meydanı’nda yaşanacak

İstanbul’un ev sahipliği yapacağı 2026 UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Beşiktaş Meydanı’nda taraftar festivali gerçekleştirilecek. Futbolseverler, finalden bir gün önce düzenlenecek etkinlikte UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çektirebilecek, futbol aktiviteleri ve özel maça katılım sağlayabilecek.

İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Beşiktaş Meydanı’nda taraftar festivali düzenlenecek.

UEFA’nın açıklamasına göre futbolseverler, Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa arasında oynanacak final maçı öncesinde 19 Mayıs Salı günü saat 10.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilecek festivale katılabilecek.

Açılışta İlhan Mansız yer alacak

Festivalin açılış töreni, 2026 UEFA Avrupa Ligi final elçisi ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu İlhan Mansız’ın katılımıyla saat 10.30’da yapılacak.

Herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte ziyaretçiler, UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çekme fırsatı bulacak.

Eski futbolcular özel maçta buluşacak

Futbol aktiviteleri ve yarışmaların da yer alacağı festival kapsamında özel maç düzenlenecek.

Karşılaşmada İlhan Mansız’ın yanı sıra Fernando Llorente, Gaizka Mendieta ve birçok eski futbolcu sahaya çıkacak.

Final Beşiktaş Park’ta oynanacak

Freiburg ile Aston Villa arasındaki 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak.

