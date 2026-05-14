UEFA Avrupa Ligi final heyecanı Beşiktaş Meydanı’nda yaşanacak

İstanbul’da oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Beşiktaş Meydanı’nda taraftar festivali düzenlenecek.
UEFA’nın açıklamasına göre futbolseverler, Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa arasında oynanacak final maçı öncesinde 19 Mayıs Salı günü saat 10.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilecek festivale katılabilecek.
Açılışta İlhan Mansız yer alacak
Festivalin açılış töreni, 2026 UEFA Avrupa Ligi final elçisi ve Beşiktaş’ın eski futbolcusu İlhan Mansız’ın katılımıyla saat 10.30’da yapılacak.
Herkese açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte ziyaretçiler, UEFA Avrupa Ligi kupasıyla fotoğraf çekme fırsatı bulacak.
Eski futbolcular özel maçta buluşacak
Futbol aktiviteleri ve yarışmaların da yer alacağı festival kapsamında özel maç düzenlenecek.
Karşılaşmada İlhan Mansız’ın yanı sıra Fernando Llorente, Gaizka Mendieta ve birçok eski futbolcu sahaya çıkacak.
Final Beşiktaş Park’ta oynanacak
Freiburg ile Aston Villa arasındaki 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de Beşiktaş Park’ta oynanacak.