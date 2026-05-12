Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesleki eğitime ilişkin toplumsal algıya değinen Tekin, ailelerin çocuklarını yalnızca akademik başarı ekseninde değerlendirmemesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

“İyi bir Anadolu lisesine göndermek varken çocuğumu neden meslek lisesine göndereyim?”

Tekin, eğitim sisteminde öğrencilerin bireysel yeteneklerini erken yaşta tespit etmeye dönük yeni uygulamaların devreye alındığını belirterek, bu kapsamda ilkokul seviyesinden itibaren çocukların becerilerini ölçen mekanizmaların oluşturulduğunu ifade etti.

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda farklı eğitim modellerine yönlendirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

“Buradan çocuklarımızı kendi bireysel yeteneklerine göre spor liselerimize, sanat liselerimize, mesleki eğitim veren liselerimize yönlendirmeyi planlıyoruz.”

“Öğrenciler hem akademik hem mesleki beceri kazanacak”

Meslek liseleri ile spor ve güzel sanatlar liselerinde uygulanan yeni eğitim yaklaşımına dikkati çeken Tekin, öğrencilerin yalnızca akademik değil aynı zamanda uygulamalı becerilerle de donatılacağını kaydetti.

Bu okulların öğrencilere çok yönlü gelişim imkanı sunduğunu anlatan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerin hem Anadolu lisesindeki gibi akademik hem de yetenekli olduğu bir alanda mesleki becerilerini geliştirebileceği bir eğitim alacaklarını dile getiren Tekin, meslek liseleri, spor liseleri ve sanat liselerinin, Anadolu liselerine kıyasla öğrencilere farklı beceriler kazandırabilen okullar olması sebebiyle tercih edilmesini tavsiye ettiklerini vurguladı.”

“Meslek liseleri tematik yapıya dönüştürüldü”

Meslek liseleri başta olmak üzere spor ve güzel sanatlar liselerinde kapsamlı dönüşüm gerçekleştirildiğini belirten Tekin, bu okulların tamamının tematik yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun yeni programların hayata geçirildiğini kaydeden Tekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu okullarımızın hepsini tematik hale getirdik. Meslek liselerimiz özelinde de şunu söyleyeyim, biz artık ihtiyaç duyulmayan mesleki alanları, programları kapattık. Onların yerine yeni, önümüzdeki dönemde çok nitelikli eleman ihtiyacının olacağı programları, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık, savunma sanayi gibi çok farklı alanlarda tematik meslek liseleri açtık. Aynı zamanda bu anlamda sektörü domine eden büyük işletmelerin, büyük sanayi kuruluşlarının içerisinde bu eğitimleri çocuklarımızın her boyutuyla görebileceği eğitim öğretim ortamları oluşturarak yaptık. O yüzden gençlerimiz için çok cazip alanlar oluşturduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.”