AjansHaber Gündem MİT görevlisi yalanıyla 10 milyon TL dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

İstanbul’da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak bir kadını yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan’da saat 17.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu.

Kimlikleri Ö.S. (21), Y.E.G. (18) ve M.T. (21) olarak belirlenen şüphelilerin üst aramasında 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi. Altın ve dövizlerin arasında bulunan dekonttan M.A. (53) isimli kadına ulaşıldı.

M.A. ile yapılan görüşmede, şüphelilerin kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtıp hakkında terör soruşturması bulunduğunu söyleyerek kadını kandırdığı belirlendi. Kadının, 7 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin üzerinden çıkan 155 gram altın ve 19 bin 800 doların aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında M.A. tarafından zanlılara verildiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

İstanbul'da TOKİ kura süreci tamamlandı: 81 ilde hak sahipleri belli oldu, gözler inşaat sürecinde
