İstanbul’da dev konut hamlesi: Kura süreci başlıyor

“Ev Sahibi Türkiye” vizyonu kapsamında hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konut için kura süreci yarın başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen süreçte kura çekimleri üç gün sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapılacak ilk kura çekimi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişler canlı yayınlanacak, hak sahipleri sonuçlara eş zamanlı olarak e-Devlet ve TOKİ üzerinden ulaşabilecek.

İstanbul’a özel yoğun başvuru: 1,2 milyonun üzerinde talep

Projeye en yoğun ilgi İstanbul’dan geldi. 1 milyon 235 binin üzerinde başvuru ile şehir, sosyal konut hamlesinde en yüksek talebin oluştuğu il oldu. Türkiye genelinde 500 bin konut hedefi kapsamında bugüne kadar 80 ilde kura süreçleri tamamlanırken 406 bin 499 hak sahibi belirlendi. İstanbul kura süreciyle birlikte genel proje takvimi tamamlanmış olacak.

İstanbul’a özel finansman ve ödeme modeli

İstanbul’da gelir kriteri ve ödeme planı diğer illerden farklılaştırıldı. Hane halkı aylık gelir sınırı 145 bin TL olarak belirlenirken, 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Konut tiplerine göre ödeme planı şöyle uygulanacak:

• 1+1 (55 m²): 195 bin TL peşinat, 7 bin 313 TL taksit

• 2+1 (65 m²): 245 bin TL peşinat, 9 bin 188 TL taksit

• 2+1 (80 m²): 295 bin TL peşinat, 11 bin 63 TL ödeme

Konutların iki yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

“Yarısı bizden” kampanyasıyla kentsel dönüşüm hızlanıyor

İstanbul’da konut üretimiyle eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm süreci de devam ediyor. “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında bugüne kadar 316 bin bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edilirken 83 bini tamamlandı.

Kampanya kapsamında vatandaşlara:

• 875 bin TL hibe

• 875 bin TL kredi

• 125 bin TL taşınma desteği

olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor.

Alan bazlı dönüşüm projelerinde TOKİ ve Emlak Konut devreye girerken, Dünya Bankası finansmanlı yeni modelle 3 milyon TL’ye kadar kredi imkanı da sunuluyor.

Sosyal konut ve dönüşümde eş zamanlı yapı

Yetkililer, sosyal konut üretimi ile kentsel dönüşümün birlikte yürütülmesinin İstanbul’un konut stokunu yenilemede kritik rol oynadığını belirtiyor. Yeni projelerle hem arzın artırılması hem de kira ve konut fiyatlarında denge sağlanması hedefleniyor.

Proje sonrası yeni inşa süreci hızlanacak

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul genelinde yeni konutların ihale ve inşaat aşamasına geçilmesi bekleniyor. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar ve mahalle ölçeğinde yaşam alanlarıyla birlikte projelerin kentsel dönüşümle entegre şekilde ilerleyeceği ifade ediliyor.