Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde iddianame tamamlandı

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı. Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 9 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Ümraniye’de meydana gelen olayda, rapçi Vahap Canbay’ın da içinde bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı (21) yaşamını yitirdi.

Şüpheliler için istenen cezalar belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan dosyada, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis cezası istenirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu için “kasten öldürme” ve “ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından müebbet ve 1 yıl 3 ay hapis talep edildi.

İzzet Yıldızhan hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalacıoğlu için “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis talep edilirken, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

