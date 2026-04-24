AK Parti eski Muğla İl Başkanı Haluk Laçin’e silahlı saldırı

Muğla’nın Datça ilçesinde öğle saatlerinde hareketlilik yaşandı. İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi üzerinde bulunan kendisine ait inşaat firmasının önünde saat 15.00 sularında oturduğu sırada Haluk Laçin, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin hedefi oldu.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, motosikletle bölgeye gelen iki şüpheli, Haluk Laçin’e doğru art arda ateş açtı. Saldırı sırasında bacaklarına mermi isabet eden Laçin kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Haluk Laçin, ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Laçin’in sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtilirken, emniyet güçleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı ise saldırının nedeninin ortaya çıkarılması ve faillerin tespiti amacıyla kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.