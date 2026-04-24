15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca’da hafızlık icazet törenine katıldı
14:52 İran, İstanbul uçuşlarının yarın yeniden başlayacağını açıkladı
14:50 Trump’tan İran çıkışı: “İran'da liderlik için kavga içindeler”
13:27 İstanbullunun beklediği gün geldi: 100 bin sosyal konut için kura maratonu başlıyor
12:18 Bakan Tekin: “Yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getireceğiz”
11:15 Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
11:09 Halfeti Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 47 şüpheli gözaltında
AjansHaber Gündem İran, İstanbul uçuşlarının yarın yeniden başlayacağını açıkladı

İran, İstanbul uçuşlarının yarın yeniden başlayacağını açıkladı

İran, yaklaşık 40 gündür devam eden bölgesel gerilim ve saldırılar nedeniyle kapalı tuttuğu hava sahasını yeniden sivil uçuşlara açıyor. Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan itibarıyla İstanbul ve Maskat başta olmak üzere dış hat uçuşları yeniden başlayacak.

İran, İstanbul uçuşlarının yarın yeniden başlayacağını açıkladı

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre, Tahran-İstanbul hattında hava trafiği yarından itibaren normale dönecek. Söz konusu adımın, bölgedeki ulaşım koridorlarının yeniden işlerlik kazanması açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Dört havayolu şirketi sefer düzenleyecek

Uluslararası uçuşların ilk etapta Iran Air, Mahan Air, Iran Air Tour ve Sepehran Havayolları tarafından gerçekleştirileceği bildirildi. İran Sivil Havacılık Örgütü’nden alınacak ek izinlerle birlikte uçuş programının önümüzdeki günlerde genişletilmesi bekleniyor.

40 günlük aranın ardından yeniden başlıyor

İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan süreçte güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Yaklaşık 40 gün süren aranın ardından yeniden başlatılacak seferler, sivil havacılık faaliyetlerinin geniş çaplı şekilde devreye alınması anlamına geliyor.

Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Rize’de heyelan: Operatör faciadan saniyelerle kurtuldu
Trump’tan İran çıkışı: “İran'da liderlik için kavga içindeler”
İstanbullunun beklediği gün geldi: 100 bin sosyal konut için kura maratonu başlıyor
