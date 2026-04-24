İran, İstanbul uçuşlarının yarın yeniden başlayacağını açıkladı

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre, Tahran-İstanbul hattında hava trafiği yarından itibaren normale dönecek. Söz konusu adımın, bölgedeki ulaşım koridorlarının yeniden işlerlik kazanması açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.
Dört havayolu şirketi sefer düzenleyecek
Uluslararası uçuşların ilk etapta Iran Air, Mahan Air, Iran Air Tour ve Sepehran Havayolları tarafından gerçekleştirileceği bildirildi. İran Sivil Havacılık Örgütü’nden alınacak ek izinlerle birlikte uçuş programının önümüzdeki günlerde genişletilmesi bekleniyor.
40 günlük aranın ardından yeniden başlıyor
İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan süreçte güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Yaklaşık 40 gün süren aranın ardından yeniden başlatılacak seferler, sivil havacılık faaliyetlerinin geniş çaplı şekilde devreye alınması anlamına geliyor.