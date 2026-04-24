İstanbullunun beklediği gün geldi: 100 bin sosyal konut için kura maratonu başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından hayata geçirilen projede bugüne kadar 80 ilde yapılan kuralarla 406 bin 499 vatandaş hak sahibi olmuştu. 1 milyon 235 bin 169 başvuru ile Türkiye genelinde en yoğun ilginin İstanbul’dan geldiği projede, son kura süreci bu büyük konut hamlesinin kritik aşaması olarak görülüyor.

TOKİ’den 23 yılda dev konut üretimi: 7 milyon kişi güvenli yaşam alanlarına kavuştu

TOKİ, 2003 yılından bu yana sürdürdüğü sosyal konut projeleriyle dar gelirli vatandaşları güvenli ve depreme dayanıklı konutlarla buluşturmayı sürdürüyor. 50 bin, 100 bin ve “İlk Evim 250 Bin Sosyal Konut” projeleriyle birlikte bugüne kadar Türkiye genelinde üretilen sosyal konut sayısı 1 milyon 750 bini aştı.

Modern mimariyle inşa edilen yapılar sayesinde yaklaşık 7 milyon vatandaşın barınma ihtiyacı karşılanırken, projeler sadece konut üretimi değil aynı zamanda yaşam alanı oluşturma yaklaşımıyla da dikkat çekiyor.

Kura çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum’un katılımıyla gerçekleştirilecek

İstanbul’daki kura çekimleri 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapılacak tören, binlerce ailenin ev sahibi olma sürecinde ilk adımı oluşturacak.

Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında sürece ilişkin, “Yüzyılın Konut Projesi’nde bu kez ev sahibi İstanbul. 100 bin sosyal konut için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte kura çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek kura çekimi canlı yayınlanacak

İstanbul’a özel kura süreci 25, 26 ve 27 Nisan tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişler, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Hak sahipleri, kura sonuçlarına eş zamanlı olarak e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden de ulaşabilecek.

İstanbul’a özel ödeme modeli açıklandı

Megakentin ekonomik koşulları dikkate alınarak İstanbul’a özgü başvuru ve ödeme şartları belirlendi. Hane halkı gelir sınırı 145 bin TL olarak uygulanırken, konut tiplerine göre ödeme planı şöyle açıklandı:

1+1 (55 m²): 195 bin TL peşinat, 7 bin 313 TL aylık taksit

2+1 (65 m²): 245 bin TL peşinat, 9 bin 188 TL aylık taksit

2+1 (80 m²): 295 bin TL peşinat, 11 bin 63 TL aylık ödeme

Projede yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkânı sunuluyor. Taksit ödemelerinin sözleşme imzalanmasını takip eden ay başlayacağı bildirildi.

Teslim süresi 2 yılı geçmeyecek

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından ihale ve inşaat çalışmalarına hız verilecek. Konutların, hak sahiplerine en geç iki yıl içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Projede yalnızca konutlar değil; cami, anaokulu ve sosyal alanlar gibi yaşamı destekleyen yapılar da yer alacak.

Kiralık konut modeliyle yeni adım

TOKİ’nin gündemindeki kiralık konut modeliyle birlikte İstanbul’da artan kira baskısına da çözüm üretilmesi hedefleniyor. Yeni modelin hem ev sahipliği oranını artırması hem de konut piyasasında dengeleyici bir etki oluşturması amaçlanıyor.

Ekonomiye geniş etki: 300 sektöre hareketlilik

Dev sosyal konut hamlesinin yalnızca barınma ihtiyacına değil, ekonomiye de ciddi katkı sunması bekleniyor. Proje kapsamında inşaat sektörü başta olmak üzere yaklaşık 300 alt sektörde üretim ve istihdamın artacağı, ekonomik zincirde güçlü bir hareketlilik yaratacağı öngörülüyor.

Mahalle kültürü ve sosyal yaşam ön planda

Projede yatay mimari ve mahalle kültürü esas alınırken, toplamda 1500 sosyal donatı alanı planlandı. Bu kapsamda 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilecek. Yeşil alanlar ve parklarla desteklenecek yerleşim alanlarının, modern ve sosyal yaşamı bir arada sunması hedefleniyor.