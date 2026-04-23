Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla sürüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 106. açılış yıl dönümü resepsiyonunda yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye” sürecinde herhangi bir aksama olmadığını belirterek, ana muhalefetle diyaloga da açık olduklarını ifade etti.

Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyonda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. TBMM’nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sorularına "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde aynı hızla devam ediyor. Tıkanan bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Siyasette diyalog kapısını açık tuttuklarını vurgulayan Erdoğan, ana muhalefetle temaslara ilişkin soruya da yanıt verdi. Demokratik nezaket ve siyasi sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ana muhalefetle tabii ki görüşürüz, neden görüşmeyelim? Ben iktidar partisiyim, o da ana muhalefet partisi." dedi.


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukların gözyaşlarını dindirmek için mücadele ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukların gözyaşlarını dindirmek için mücadele ediyoruz"
#Gündem / 23 Nisan 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya’yı kabul etti
#Gündem / 22 Nisan 2026
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Spor
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Gündem
Ekranlardaki yozlaşma sınıflara sızdı: Reyting uğruna feda edilen gelecek
Ekranlardaki yozlaşma sınıflara sızdı: Reyting uğruna feda edilen gelecek
“Adaletin Yüzyılı” vizyonu: Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
“Adaletin Yüzyılı” vizyonu: Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de çocukları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye’de çocukları kabul etti
