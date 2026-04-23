Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla sürüyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyonda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. TBMM’nin 106. açılış yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sorularına "Terörsüz Türkiye süreci gayet olumlu bir şekilde aynı hızla devam ediyor. Tıkanan bir şey yok." açıklamasını yaptı.

Siyasette diyalog kapısını açık tuttuklarını vurgulayan Erdoğan, ana muhalefetle temaslara ilişkin soruya da yanıt verdi. Demokratik nezaket ve siyasi sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ana muhalefetle tabii ki görüşürüz, neden görüşmeyelim? Ben iktidar partisiyim, o da ana muhalefet partisi." dedi.



