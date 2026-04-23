AjansHaber Dünya Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor: Trump’tan “imha” emri

Hürmüz Boğazı’nda ABD ile İran arasında yaşanan gerilim artarak sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, bölgede yürütülen mayınlama faaliyetlerine karşı donanmaya doğrudan vurma talimatı verdiğini açıkladı. Tarafların karşılıklı gemi müdahaleleri ise diplomatik dengeleri zorlamaya devam ediyor.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, ABD ve İran’ın karşılıklı hamleleriyle yeni bir boyut kazandı. Trump, yaptığı açıklamada ABD Donanmasının bölgede aktif şekilde mayın temizliği yürüttüğünü belirterek operasyonların çerçevesini net biçimde ortaya koydu. Bu süreçte Alman Donanmasının da mayın temizliği çalışmalarına destek vermek üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump’tan sert mesaj: “İmha edin” talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede sert mesajlar verdi. Trump, ABD Donanmasına boğazda mayın döşeyen herhangi bir teknenin vurularak imha edilmesi talimatını verdiğini ifade etti. ABD’nin bölgede mayın temizliği faaliyetlerini aktif olarak sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Sahada karşılıklı müdahaleler

Sahada da hareketlilik dikkat çekti. ABD Savunma Bakanlığı, yaptırım listesinde yer alan ve İran petrolü taşıdığı belirtilen M/T Majestic X adlı gemiye abluka kapsamında müdahale edildiğini duyurdu.

İran’dan misilleme: İki gemi kontrol altında

İran tarafından da karşı hamle geldi. İran Devrim Muhafızları, navigasyon kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle Liberya bayraklı Epaminondas ile Panama bayraklı MSC Francesca isimli iki gemiyi kontrol altına alarak İran kıyılarına yönlendirdi.

“Korsanlık” tartışması ve ateşkes yorumu

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu gelişmeleri “korsanlık” olarak nitelendirdi. Öte yandan Washington yönetimi, müdahale edilen gemilerin ABD veya İsrail menşeli olmaması nedeniyle mevcut ateşkesin teknik olarak ihlal edilmediği görüşünü dile getirdi.

Hürmüz Boğazı’nda yaşanan bu gelişmeler, küresel enerji güvenliği açısından endişe yaratmayı sürdürüyor.

