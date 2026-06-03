Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi’ne katılacak

Rubio, Dışişleri Bakanlığının 2027 mali yılı bütçe talebi ve uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Ankara’da gerçekleştirilecek zirvenin NATO açısından tarihi öneme sahip olacağını söyledi.

NATO’nun geleceği Ankara’da masaya yatırılacak

Zirvenin küresel diplomasi açısından kritik bir döneme denk geldiğini belirten Rubio, şunları kaydetti:

“Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı’na bizzat katılacak. NATO’nun temmuz ayında Türkiye’de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum.”

Rubio, ittifakın geleceğine ilişkin bazı konuların netleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, NATO içinde reform ihtiyacının giderek daha fazla gündeme geldiğini ifade etti.

Önemli değişiklikler mesajı

ABD’nin NATO’ya bağlılığını sürdürdüğünü belirten Rubio, ittifakın güncel güvenlik tehditleri ve değişen jeopolitik koşullar karşısında kendini yenilemesi gerektiğini söyledi.

Rubio, NATO bünyesinde yapılması planlanan değişikliklerin Ankara’daki zirvede ele alınacağını belirterek, “açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu” dile getirdi.