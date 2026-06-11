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AjansHaber Dünya Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği son 5 haftanın en düşük seviyesinde

Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği son 5 haftanın en düşük seviyesinde

ABD/İsrail-İran Savaşı’nda artan gerilimin ardından Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiği ciddi şekilde azaldı. Son iki günde boğazdan yalnızca iki ticari gemi geçerken, günlük geçiş sayısı savaş öncesi seviyelerin yüzde 90’dan fazla altında kaldı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi trafiği son 5 haftanın en düşük seviyesinde

Küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiği belirgin şekilde yavaşladı. Veri analitik şirketi Kpler’in verilerine göre, son iki günde boğazdan yalnızca iki ticari gemi geçti. Böylece günlük ticari gemi geçişleri yaklaşık son beş haftanın en düşük seviyesine geriledi.

İran’dan gemi trafiğine kısıtlama uyarısı

ABD/İsrail-İran Savaşı’nda tansiyonun yeniden yükseldiği bir dönemde İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, boğaza yaklaşmanın “düşmanla iş birliği” olarak değerlendirileceği belirtilirken, Basra Körfezi ve Umman Denizi’ndeki demirleme alanlarında bulunan gemilerin de bulundukları yerlerden ayrılmamaları istendi.

Son geçişler kayıtlara geçti

Kpler verilerine göre, 10 Haziran’da 353 bin varil petrol ürünü taşıyan Well Sail adlı tanker, İran’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmek üzere Hürmüz Boğazı’ndan geçti.

Bugün ise İran’ın yeni duyurusundan önce Pakistan’dan Irak’a hareket eden Lucky Chem adlı petrol tankeri boş şekilde boğazı geçerek Basra Körfezi’ne giriş yaptı. Tankerin, geçiş sırasında İran kara sularının kullanıldığı “İran rotasını” tercih ettiği belirtildi.

Trafikte sert düşüş

Hürmüz Boğazı’ndan 9 Haziran’da 5’i yüklü olmak üzere toplam 6 ticari gemi geçmişti. Son iki gündeki geçiş sayısının ikiye düşmesi, bölgedeki güvenlik endişelerinin deniz taşımacılığı üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Küresel ticaret için stratejik konumda bulunan Hürmüz Boğazı’ndan savaş öncesinde günlük ortalama 130 gemi geçerken, mevcut trafik seviyesinin bu rakamın yüzde 90’dan fazlası oranında altında seyrettiği kaydedildi.

#gemi
#hürmüz boğazı
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