İran’dan Trump’a Hürmüz Boğazı yanıtı: "ABD’nin müdahalesine izin vermeyeceğiz"

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yöneten birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarına yanıt vererek, ABD’nin bölgeye müdahalesine izin vermeyeceklerini söyledi.

“Müdahaleye hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz”

Trump’ın, “(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın gardiyanları olacağız.” ifadelerine karşılık konuşan Zülfikari, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik girişimlerinin bölge güvenliğini ve deniz ticaretini tehlikeye attığını savundu.

Zülfikari, “Daha önce yapılan uyarılarda olduğu gibi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz.” dedi.

Gemilere müdahale uyarısı

İranlı komutan, İran Silahlı Kuvvetlerinin izni olmadan ve Tahran’ın belirlediği rotalar kullanılmadan Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmak isteyen gemilere müdahale edileceğini belirtti.

Zülfikari, “İran Ordusu ile Devrim Muhafızlarının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonlar bunun açık kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerine “lojistik destek” uyarısı

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Zülfikari, ABD’nin olası saldırılarına lojistik destek verilmesinin savaş ilanı olarak değerlendirileceğini öne sürdü.

Bunun bölgedeki çatışmaların genişlemesine yol açabileceğini savunan Zülfikari, “Bölgedeki güvensizliğin kaynağı ABD ve onunla iş birliği yapan ülkelerdir.” değerlendirmesinde bulunarak, ABD ile iş birliğinin savaş riskini artıracağını iddia etti.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü üstlenebileceklerini belirterek, “(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz. Boğazın gardiyanları olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.