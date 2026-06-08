İran’dan İsrail’e füze saldırısı: Bölge genelinde sirenler çaldı, karşılıklı saldırılar tırmandı

Orta Doğu’da, İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar yeni bir tırmanma evresine girerken, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik İsrail saldırısının ardından İran’dan İsrail’e çok dalga halinde füze saldırıları düzenlendi. İsrail’in kuzeyinde sirenler çalarken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Bölgedeki tansiyon yükselirken, hem askeri hem diplomatik açıklamalar art arda geldi.

İran’dan İsrail’e füze saldırısı

İsrail’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırısının ardından İran’dan İsrail’e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi.

Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail’de okullar tatil edildi

İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.

İran’dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün’de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail’in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

Kısa bir süre önce İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenler çalmıştı.

“İsrail, İran’ın eylemlerine karşılık verirse daha yıkıcı saldırılarla karşılaşacak”

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’e füze saldırılarının ardından açıklama yaptı.

İsrail’in ABD desteğiyle Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran’ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

İsrail’in Lübnan’da fosfor bombaları da dahil olmak üzere yasaklanmış silahlar kullanarak savaş suçları işlediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Siyonist ordu, Lübnan’ın güneyi ve banliyölerine yönelik saldırılarını durdurmalıdır. Eğer bu bölgeye yönelik saldırılarını genişletir veya İran’ın eylemlerine karşılık verirse rejime ve destekçilerine karşı daha ezici, pişman edici ve yıkıcı saldırılarla karşılaşacaktır.”

Ramat David Hava Üssü hedef alındı

İran ordusu, İsrail’e yönelik füze saldırılarıyla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, “Siyonist rejimin Lübnan’ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye semtindeki halkı katletmesine karşılık olarak, saldırıların çıkış noktası olan Ramat David Hava Üssü balistik füzelerle hedef alındı.” ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, ABD ve İsrail’in 8 Nisan’da varılan ateşkesi birçok kez ihlal ettiği ve füze saldırısının bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanarak, saldırıların tekrarlanması halinde daha geniş kapsamlı karşılık verileceği belirtildi.

İran’ın batı hava sahası kapatıldı

İran Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik değerlendirmeleri dikkate alınarak ikinci bir duyuruya kadar hava sahasının batı kısmının kapatıldığı belirtildi.

“Tebriz’de İsrail’e ait insansız hava aracı düşürüldü”

İran devlet televizyonu, Doğu Azerbaycan eyaletinin Tebriz kentinde İsrail’e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Habere ilişkin başka bilgi paylaşılmadı.

İsrail’in Beyrut saldırısı ve karşılıklı açıklamalar

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Beyrut Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, İsrail’in Dahiye’ye düzenlediği saldırılara, “Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz.” ifadeleriyle tepki göstermişti.

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, “ABD’nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir.” demişti.

Trump’tan İran’a: “Füzelerinizi fırlattınız artık masaya dönün”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a anlaşma masasına geri dönme çağrısında bulundu.

Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail’de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere “kesinlikle yardımcı olmayacağını” söyledi.

Trump, “İran’a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İsrail’in bugün Beyrut’a düzenlediği saldırıya ilişkin, “Bundan memnun değilim.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Axios’a da bir son dakika açıklaması yapan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan, İran’ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.

“Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum”

ABD Başkanı Trump açıklamasında, “İran’ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Bibi (Netanyahu) onlara misilleme yaparsa, olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3 bin yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek.” değerlendirmesinde bulundu.

İran ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, “Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Trump, “Birazdan Bibi’yi arayıp ona karşılık vermemesini söyleyeceğim. Her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. İsrail saldırısını gerçekleştirdi, İran da kendi saldırısını yaptı. Bir yenisine daha ihtiyacımız yok.” dedi.

Şam’da uçuşlar geçici olarak durduruldu

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından Şam Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar 12 saatliğine durduruldu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, güney hava koridorlarının geçici olarak kapatılarak Şam Uluslararası Havalimanı’nda operasyonların 12 saat süreyle askıya alındığını belirtti.

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin batı hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını, Irak Sivil Havacılık Otoritesi de ülkenin hava sahasının 72 saatliğine kapatıldığını duyurmuştu.

Netanyahu ve Trump telefon görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın telefonda görüştüğü belirtildi.

İsrail basını, görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Hamaney’den mesaj

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesaplarından İsrail’e yönelik mesaj yayımladı.

Mesajında Hamaney, “Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır.” ifadesine yer verdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, füze saldırılarına cevap olarak “emir verilir verilmez” İran’a saldıracaklarını söyledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Zamir’in İsrail ordusu komutanlarıyla durum değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “İsrail ordusu, emir verilir verilmez kararlılıkla düşmana saldıracaktır.” ifadesine yer verildi.

İran’ın hava saldırıları ve patlamalar

İsrail ordusunun İran’a saldırı düzenlediğini açıklamasının ardından İran medyasına göre TahranTahran, İsfahan ve Tebriz’de patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Kısa bir süre önce İsrail Hava Kuvvetleri, İran rejimine ait olan ve İran’ın batısı ile merkezinde bulunan askeri hedeflere saldırı düzenledi.” ifadeleri kullanıldı.

“İsrail balistik füzeler kullanarak saldırı düzenledi”

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in balistik füzeler kullanarak İran’daki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

IRNA tarafından yayımlanan açıklamada, “Siyonist düşman, havadan fırlatılan balistik füzeler kullanarak ülkemiz topraklarındaki bazı hedeflere saldırı düzenledi.” ifadeleri yer aldı.

İsrail’in petrokimya tesisi saldırısı

İsrail’in, İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansı’na göre Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, “Kısa bir süre önce Mahşehr’deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü.” dedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mahşehr’deki petrokimya tesisinde bulunan “birkaç hedefin” vurulduğu kaydedildi.

Güvenlik kabinesi toplanıyor

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun güvenlik kabinesini toplayacağı belirtildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, güvenlik kabinesinin saat 11.00’de toplanacağını kaydetti.

Haberde İsrail ordusunun çatışmanın devamına hazır olduğu ifade edildi.

İran Dışişlerinden ABD açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından ABD’yi sorumlu tuttu.

Bekayi, “İsrail’in saldırganlığındaki ABD’nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur.” dedi.

Açıklamada, ABD ile İsrail arasında koordinasyon olduğu ve İsrail’in ABD’den bağımsız hareket etmediği öne sürüldü.

İsrail’den “büyük saldırı” açıklaması

İsrail ordusu, İran’ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan “büyük bir saldırı” düzenlediklerini duyurdu.

Açıklamada, “İran hava savunma sistemlerine büyük bir saldırı düzenlendiği” ve çok sayıda savaş uçağının hedeflere yönlendirildiği belirtildi.

Bölgede İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken, hava sahalarının kapanması, sivil havacılığın durdurulması ve liderlerden gelen sert açıklamalar krizin daha da derinleştiğini ortaya koyuyor.