23:19 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
22:49 6 Şubat depremlerinde firar eden müteahhit Tayland’da yakalandı
21:52 Türk Yıldızları’ndan Çanakkale semalarında nefes kesen gösteri
21:26 Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu
21:18 DSA 2026’da Türkiye, savunma sanayisini dünyaya tanıttı
19:58 Türkiye–Birleşik Krallık hattında yeni sayfa: Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı
19:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla sürüyor”
19:50 “Adaletin Yüzyılı” vizyonu: Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
AjansHaber Gündem Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

Yayınlama Tarihi:
Başkent Tiran'daki organizasyonda Nesrin Baş'ın rakibi Belaruslu Alina Shauchuk, sakatlığından dolayı final karşılaşmasına çıkmadı.

Final müsabakasından hükmen galip ayrılan Nesrin, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Nesrin Baş, organizasyon tarihinde daha önce 2024'te altın, 2025'te gümüş, 2023'te ise bronz madalya aldı.

23 yaş altında 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, Tiran'daki organizasyonda dün çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg, yarı finalde de Rus Alina Shevchenko'yu teknik üstünlükle yendi.

Türkiye–Birleşik Krallık hattında yeni sayfa: Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı
Türkiye–Birleşik Krallık hattında yeni sayfa: Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında kan donduran detaylar: Beşinci silahı alacakken durduruldu
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
Katil İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı: “Çok eşli ilişkimiz vardı”
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Derbi ateşi erken yandı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den açıklamalar
Ekranlardaki yozlaşma sınıflara sızdı: Reyting uğruna feda edilen gelecek
Ekranlardaki yozlaşma sınıflara sızdı: Reyting uğruna feda edilen gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla sürüyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye süreci aynı hızla sürüyor”
“Adaletin Yüzyılı” vizyonu: Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
“Adaletin Yüzyılı” vizyonu: Bakanlık bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
